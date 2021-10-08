Yenilikçi iş fikirlerine yönelik 100 bin TL’ye kadar hibe verilecek

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında Başbakanlık YAGA tarafından yürütülen 2021 Girişimcilik Hibe Programı’nın detayları kamuoyu ile paylaşıldı, konuyla ilgili protokol imzalandı. Program kapsamında, yenilikçi iş fikirlerine yönelik 100 bin TL’ye kadar hibe verileceği belirtildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliğinde hazırlanan “KKTC Girişimcilik Projesi”ne 2 milyon TL finans desteği sağlıyor.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamada, projenin KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamayı, istihdamın artırılmasını desteklemeyi ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, yurtdışında eğitim görmüş ve/veya çalışmış KKTC’ye dönüş yapan gençlerin, pandeminin sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik iş fikirleri, teknoloji geliştirme iş fikirleri ile ekonominin ithalata bağımlılığını azaltacak ve ihracatını stratejik olarak artıracak iş fikirleri odak noktası olarak hedeflenen 1980 ve sonrası doğumlu gençlere “Girişimcilik Hibe Projesi” kapsamında proje teklif çağrısı ilanına çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) eğitim sponsorluğu ile gerçekleştirileceği belirtilen girişimcilik projesinde belirlenen öncelik alanları da bildirildi.

Buna göre, birinci öncelikte olduğu belirtilen teknolojik ve yenilikçi iş fikirlerine destek tutaru azamı yüzde 75 oranında, 100 bin TL’ye kadar ve ikinci öncelikte olduğu belirtilen yenilikçi iş fikrine sahip Mart 2019 sonrası kurulan ve kurulacak başarılı girişimcilere de işletmelerini geliştirebilmeleri amacıyla azami yüzde 75 oranında, 60 bin TL’ye kadar destek verilmesi hedefleniyor.

Girişimcilik Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 2 milyon TL olduğunun yinelendiği açıklamada, başvuruları 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak alınacak program için 12 ve 25 Ekim tarihlerinde saat 15:00’te online bilgilendirme toplantıları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Uygulama Esasları ve eklerinin tamamı https://ekonomi.gov.ct.tr ve https://yaga.gov.ct.tr/ internet sitelerinden temin edilebilir. 1 Kasım 2021 ve 5 Kasım 2021 tarihleri arasında http://tcgirisimci.kei.gov.tr adresinden başvurular yapılabilir” denildi.

ARIKLI: “ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA DEVAM EDECEK”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, projenin önemine değinerek, “Özellikle genç girişimcilerin, hanım girişimcilerin ve bölgesel bazda girişim yapacak olan yatırımcıların hem bilgi beceri ve tecrübelerinin artırılması hem de onlara hibe desteği verilmesi konusunda oldukça ciddi ve güzel bir proje. Bu proje önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek” dedi.

Arıklı konuşmasında, Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) tarafından yürütülen projenin, finansmanının Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından karşılandığı, teknik desteğin Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yapıldığı bilgisini aktardı. Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) ise proje partneri olduğunu kaydeden Arıklı, projeye katkı koyan herkese teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

SERTOĞLU: “ÖNCELİKLİ YÖRELER GENİŞLETİLDİ”

Arıklı’nın ardından söz alan Başbakanlık YAGA Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, proje ile ilgili detaylı bilgi paylaştı.

Girişimcilik Hibe Programı’nın hem yeni iş fikri olan girişimcileri hem de 2019 yılının Mart ayından sonra kurulmuş olan işletmeleri kapsayacağını belirten Sertoğlu, “Programımız, yenilikçi iş fikirlerine yönelik 100 bin TL’ye kadar hibe verecek. Aynı zamanda biraz daha geleneksel girişimcilere ve mevcut işletmelere 60 bin TL’lik hibe sağlayacak” dedi.

Bakan Arıklı’nın talebiyle hibe programındaki öncelikli yörelerin genişletildiğini belirten Sertoğlu, “Karpaz Yarımadası, İskele, Güzelyurt, Lefke, Geçitkale ve Mağusa Maraş bölgesinde kurulacak işletmelere artı puan verilmesi planlanmakta. Bunun yanında, kadın girişimciler ve engelli girişimcilerimize de artı puan düşünülmektedir. Hedef, teknolojik iş fikirleri öncelikli olmak üzere tüm yenilik içeren girişimcileri bu hibe programından faydalandırabilmektir” ifadelerini kullandı.

Programla ilgili detaylı bilgilendirme toplantılarının 12 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde saat 15:0’te online olarak yapılacağını söyleyen Sertoğlu, toplantı kayıtlarının da Bakanlık ve Ajansın internet sayfalarından yapılabileceğini aktardı.

YAZICI: “ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

TEB Bankası KKTC Ülke Müdürü Ceyhun Yazıcı ise konuşmasında, TEB’in girişimcilik alanında verdiği desteklerden bahsederek, bu projenin ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından taraflar, 2021 Girişimcilik Hibe Programı’na ilişkin protokol imzaladı.