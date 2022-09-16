Yeni kumarhanelere izin yolu açılıyor

Ülkemizde kamu yönetimi ve sektör mensupları ağızlarını açtıklarında KKTC turizmde kumar ile özdeşleşip böyle anılmamalı” diyor ama şu anda 30 olan kumarhanelere yenilerini ekleyecek girişimlerde bulunuluyor.

KKTC Mağusa'da Palm Beach bölgesinde 'yap-işlet-devret modeliyle' yeni bir yat limanı için ihaleye çıkıldı. İhalenin İdari Şartname'sinde 'idarenin casino izni verilmesini sağlayacağı' maddesi yer aldı.



“Talep edilmesi halinde…”



Şans Oyunları Yasası'na göre ülkede yeni casino izni verilmesi mümkün olmamasına karşın, hazırlanan ihalede "casino izni verilmesi sağlanacak" maddesi yer aldı. Yapılacak otel için casino izni talep edilmesi halinde, idare casino izni verilmesini sağlayacak. Bu projenin hazırlanmasında ve inşaatındaki şartnameler, TC Liman ve Deniz İşlerine ait Genel Teknik Şartnamesi ve diğer KKTC, Türk ve Uluslararası Teknik Şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Proje, "KKTC Teşvik Yasalarına" uyumlu teşvik kapsamında yapılacak.

Yeni kumarhane açılmasına izin verilebileceğine ilişkin şartnamedeki bir maddeye dikkat çekiliyor. O maddede şöyle deniyor:



Yeni kumarhane için ne isteniyor



Şans Oyunu Salonu İzni asgari 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesislere veya 500 yatak kapasiteli I. sınıf tatil köylerine sahip olan tüzel kişilere veya tesisin zilyetliğini elinde bulunduran tüzel kişilere verilebilir.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek KKTC’de 30 tane aktif casino olduğunu belirterek "31/ 2009 Şans Oyunları Yasası'na göre casino izni verilme kotası doldu. Ancak yasanın maddesi değiştirilirse Bakanlar Kurulu izin verebilir" diyor.



Kumarhaneciler: Tesisleri ayakta tutan casinolardır



Varolan casino sayısının yeterli hatta fazla olduğunu söyleyen Ayhan Sarıçiçek şunları söylüyor: "Yasa, Bafra bölgesi haricinde en fazla 5 tesise izin verilebileceği söyleniyor. Artık yeni bir tesise izin verilemez. Ancak yasanın bu maddesi değiştirilirse olabilir. Bakanlar Kurlu Kararları yasa üzerinde değildir, yasa çerçevesindedir. Diğer yandan unutulmamalıdır ki büyük tesisleri ayakta tutan casinolar olduğu için bu bir döngü içerisinde hareket etmeli. Yatırım ve istihdam için de büyük tesislere ve dolayısıyla casinolara ihtiyaç var. Mevcut yasada 500 yataklı tesislere casino izni veriliyor, bizler bunun bin yatak sayısına çıkarılmasını savunuyoruz.”

