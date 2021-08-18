Yeni asgari ücret için 3. kez toplandılar

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üçüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, İşçi tarafını temsilen ise Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ile diğer temsilciler katıldı.

YAYLALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle asgari ücretle çalışanların beklentisinin masadan sonuç çıkması olduğuna vurgu yaptı.

Yaylalı, kendisinden sonra yapılan konuşmalarda başka konuların da gündeme getirilmesi üzerine Komisyon’un görevinin asgari ücreti belirleyip Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunmak olduğunu da birkaç kez vurguladı.

Sürecin çok uzamaması temennisini dile getiren Yaylalı, hem Çalışma Bakanlığı hem hükümet politikasının masaya hayat pahalılığı çerçevesinde bir artış konması yönünde olduğunu kaydetti.

ARHUN

İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun da konuşmasında, geçen toplantıda, sosyal sigorta prim desteğinin 4 ay daha karşılanması talebinin ilgili mercilere iletilmesi ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi kararı alındığını dile getirdi.

Öte yandan ne Bakanlık ve Bakanlar Kurulu’nda bu yönde bir gelişme olmadığını söyleyen Arhun, bu konuda sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına da işaret etti.

Arhun, Sosyal Sigortalar Kurumu’na önem verdiklerini ancak bu kurumun sadece kendileri ayakta kalırsa ayakta kalabileceğini de söyledi.

Çalışanların işverenin zor durumda olduğunu ve işverenin zor durumda kalmasının çalışana zarar vereceğini anladığını kaydeden Arhun, mevzubahis kaynağın 100-120 milyon TL gibi bir rakam olduğunu ve bunu yaratmanın zor olmadığını belirtti.

SERDAROĞLU

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu da hükümetin önceki dönemlerde “işverenlerin de düşünülmesi gerek” derken şu an farklı bir tutum izlediğini söyledi.

İşçilerin şu an işsizlikle tehdit edildiğini kaydeden Serdaroğlu, ülkede ciddi bir kriz yaşandığını ifade etti. Masanın Sosyal Sigortalardaki borcu kapatmak için değil asgari ücreti belirlemek için toplandığını kaydeden Serdaroğlu bu darboğazı ortadan kaldırmanın hükümetin görevi olduğunu anlattı.

İlk defa işverenlerin, işçilerin mevcut asgari ücretle geçinemeyeceğini gördüğünü ve devlete bu yönde mesaj verdiğini dile getiren Serdaroğlu, yaşanabilecek asgari ücreti belirlemek ve işvereni ayakta tutmak için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

“Hükümet edenleri sosyal devlet anlayışıyla hareket etmeye davet ediyoruz” diyen Serdaroğlu işçilerin hayatta kalması için işverenlerin de ayakta kalması gerektiğini anlattı.

Masadan bugün oybirliğiyle bir karar alınmasının mümkün olduğunu dile getiren Serdaroğlu hükümetin de bu yönde çözüm üretmek durumunda olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.