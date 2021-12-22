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Yeni Asgari Ücret belirlendi

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Yeni Asgari Ücret belirlendi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı Sonuçlandı. Yeni Asgari Ücret: Brüt 7000 TL

1 Ocak 2022’den itibaren Yeni Asgari Ücret: Saatlik:  40.38TL, Günlük:  323.07TL, Haftalık:  1615.38 TL ve Aylık: 7.000.00 TL olarak uygulanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı’nın Basın Açıklaması şu şekilde:

‘‘Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Tespit  Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti  görüşmek amacıyla Kurulumuz 28/07/2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 13/08/2021 tarihinde ikinci toplantısını yapan  Komisyon, 18/08/2021 tarihinde üçüncü toplantısını yapmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15/09/2021 tarihinde tekrar toplanarak taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemiştir. Gelinen aşamada taraflar 22/12/2021 tarihinde toplanarak, asgari ücreti yeniden görüşerek yeni asgari ücreti belirlenmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen üye, işçi tarafını temsilen 5  üye ve işveren tarafını  temsilen  4 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Resmi tarafça 7.000 TL brüt aylık asgari ücret olarak sunulan öneriye Devlet tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir. İşveren tarafı ise, oylamaya katılmayarak toplantıdan ayrılmıştır. Bunun sonucunda Asgari Ücret’in 01/01/2022 tarihinden itibaren brüt;

Saatlik:  40.38TL

Günlük:  323.07TL

Haftalık:  1615.38 TL

Aylık: 7.000.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve devlet ve işçi taraflarının olumlu oyları01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak  asgari ücret olarak kabul edilmiştir.

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