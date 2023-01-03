Yeni asgari ücret aylık net 11 bin 800 TL olarak belirlendi

Bakan Taçoy: “İşletmelere 10 çalışana ve yüzde 50’ye kadar prim desteği sağlanacak”

Yeni asgari ücret, Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere, aylık net 11 bin 800 TL, brüt 13 bin 563 olarak belirlendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 08.30’da başlayan toplantısı 13.00 sıralarında sona erdi.



Toplantı sonrası basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 2023’ün ilk asgari ücretinin brüt 13 bin 563 TL, net 11 bin 800 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Buna göre asgari ücretin saatlik 78,24 TL, günlük 625,98 TL, haftalık 3 bin 129,92 TL olduğunu kaydeden Taçoy bu kararın oybirliğiyle alındığını dile getirdi.

Toplantının tartışmalı bir ortamda geçtiğini kaydeden Bakan Taçoy, devlet tarafı olarak ortaya koydukları 11 bin 500 TL’lik önerinin ne işçi ne işveren tarafı tarafından kabul edildiğini ifade etti.

Uzlaşıya varmak için primlere yapılacak teşviklerin ele alındığını anlatan Taçoy, işletmelere 10 çalışana ve yüzde 50’ye kadar prim desteği sağlanacağını söyledi.

Bundan sonraki süreçte düzenli şekilde toplanmaya devam edeceklerini dile getiren Taçoy piyasanın da düzenli olarak denetleneceğini kaydetti.







-Serdaroğlu

İşçi tarafını temsilen konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise işveren tarafının prim desteği kararı sonrası yaptığı fedakârlık üzerine kendilerinin de uzlaşı sağlamak adına net 11 bin 800 TL’ye onay verdiklerini dile getirdi. Serdaroğlu böylece yüzde 37,21 oranında artış yapılmış olduğunu belirtti.

Asgari ücret kaç olursa olsun, fiyat denetimi sıkılaştırılıp, caydırıcı cezalar verilmedikçe her asgari ücret toplantısında aynı tartışmaların yaşanacağını söyleyen Serdaroğlu, bu konuda gereğinin yapılacağıyla ilgili taahhüt aldıklarını ifade etti.

Serdaroğlu temel gıda ürünlerinde fiyat sabitlemesine gidilmesinin şart olduğunu da sözlerine ekledi.







-Arhun

İşveren tarafını temsilen konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun ise yapılan prim desteğine işaret ederek, “önemli olan asgari ücretin işverene maliyetidir” dedi. Yapılacak prim desteğinin 700 TL’ye tekabül ettiğini söyleyen Arhun, atılan bu adım için teşekkür etti.

Desteğin işletme sicil kaydına bakılarak yapılacağını anlatan Arhun, birden fazla şubesi olan işletmeler için her şubeye ayrı ayrı destek hesaplaması yapılacağını ifade etti.

Desteklerin İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonu üzerinden ödeneceğini de kaydeden Arhun, İDM’deki fonun zaten işletmelerin yatırımlarından oluştuğunu da belirtti.

Arhun, desteklerin sonraki asgari ücrete kadar geçerli olacağını söyledi.

