Yemlik ve tohumluk arpa ödemeleri 3 Eylül'den itibaren başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik ve tohumluk arpa ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağını duyurdu.



TÜK’den yapılan duyuruda, Kurum tarafından 5 Temmuz itibarıyla alınan yemlik ve tohumluk arpa hasadı ödemelerinin, kuruma teslim tarihine göre 3 Eylül’den itibaren yapılacağı kaydedildi. Ödemelerin çekle olacağı, çeklerin üreticiye en yakın Kurum şubelerinden alınabileceği kaydedildi.



Konuyla ilgili TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Kurumumuz, ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk arpaların ödemelerini, Kurumumuz kendi imkanlarıyla yapmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır” dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu'ndan yapılan duyuru şöyle:

"Toprak Ürünleri Kurumundan Çiftçilerimize Önemli Duyuru

Kurumumuz tarafından 05 Temmuz 2024 Cuma günü alımına başlanan 2024 ürünü Yemlik ve Tohumluk Arpa ürünü ödemeleri başlıyor.

Kurumumuz, ülkemiz çiftçisinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına alımı gerçekleştirilen Yemlik ve Tohumluk arpa ödemelerini, Kurumumuz kendi imkânları ile yapmak için gerekli çalışmaları tamamlamıştır.

Kurumumuz, 5 Temmuz tarihinde arpasını teslim eden üreticileri 3 Eylül 2024, 8 Temmuz tarihinde arpasını teslim eden üreticileri 4 Eylül 2024 olmak üzere; teslim tarihlerine göre günlük periyotlar halinde ödemeleri gerçekleştirecektir. Üreticilerimiz ödemelerini, adreslerine en yakın Kurum şubelerinden adlarına düzenlenen çeklerle alacaklardır.

Kurumumuz elindeki tüm imkanlar ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının da katkı ve destekleri ile ülke çiftçisinin ve üreticisinin yanında olmaya devam edecektir.

Tüm çiftçilerimize saygı ile duyurulur."