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Yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmayacak

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Yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmayacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü. Bakanlıkta dün akşam yer alan görüşme sonucunda,  yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı.

Buna göre, yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmaması ve Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tarafından satışı yapılan yemlik arpanın fiyatının hale hazırdaki satış fiyatı olan 2,5 TL’den üreticiye satılması konusunda uzlaşıldı.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun , Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Danışman Ozan Özuyanık hazır bulundu.

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