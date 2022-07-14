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Yellen: ABD enflasyonu kabul edilemez derecede yüksek

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ABD enflasyonunun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Biden hükümetinin önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi

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Yellen: ABD enflasyonu kabul edilemez derecede yüksek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küresel ekonomi için şu an en büyük tehdidin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu belirtti.

Yellen Endonezya’daki G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yellen bugünkü en büyük zorluğun Rusya olduğunu belirtirken savaşın negatif etkilerinin özellikle yüksek enerji fiyatları ve gıda güvenliği açısından tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Yellen savaşın ekonomik ve insani sonuçlarının uluslararası toplum tarafından yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti, Rusya’nın G20 toplantısında yeri olmadığını belirtti.

Yellen ayrıca ABD’de enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu ve Joe Biden hükümeti için enflasyonu düşürmenin birinci öncelik olduğunu ifade etti. Yellen ayrıca hükümetin Fed’in fiyatları kontrol altına almak için attığı adımları desteklediğinin altını çizdi.

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