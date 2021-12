"Yanlış ekonomi politikalarında ısrar ülkeyi felakete götürüyor"

Temel Gıda Ürünleri üzerindeki ithalat yasakları kaldırılarak piyasa ucuzlatılmalı Bu fon ve vergileri önden devlete ödeyerek daha sonra halktan devlet adına toplayan firmalar kendi ürünlerinde satış noktalarıyla da anlaşarak ek indirimler uygulamalı; Satış noktalarının -marketlerin- kampanya dahil olmasını teşvik ederek onların da kampanya süresince indirimler uygulamalarını sağlamak;

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) toplumsal dayanışma bilincini artırmaya yönelik geniş kapsamlı bir tanıtım kampanyası başlattı.Görsel ve yazılı basın, sosyal medya, ülke genelinde reklam panoları, tv kanalları, radyolar kullanılarak girişilen kapsamlı kampanyanın detayları dün düzenlenen basın toplantısı ile medya mensupları ile paylaşıldı.TUTDER Başkanı Bertan Özberkman başkanlığında yönetim kurulu üyelerin Haspolat’daki METGİN Ltd. Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında hükümet edenlerin yanlış vergi, fon ve harç anlayışı ile halka hayatı pahalı etmekte ısrar etmeye devam etmeleri halinde ülkenin felakete doğru sürükleneceği uyarısında bulunulurken, halka ve tüm sendika ile gönüllü kuruluşlara güçlü bir Toplumsal Dayanışma Platformu oluşturulmasına destek vermeleri istendi.Başkan Bertan Özberkman’ın açıklaması ile başlayan basın toplantısı, kampanyayı tasarlayan ve yöneten Sosyolog Kudret Akay’ın kampanyaya ilişkin sunumu ile devam etti. Toplantı karşılıklı soru ve cevaplar ve kokteyl ile sonuçlandı.TUTDER’in basın yoluyla halka ve siyasilere yaptığı çağrı şöyle:“ Bu tasarımı yayınlamadan önce bir grup insana reklamdan çıkan mesajın ne anlama geldiğini sorduk. İki ana cevap aldık: Biri insanlara yardım etmek mümkün, yardım edelim, bir diğeri ise bu ilan bağımlılık kültürünü teşvik edici. Yani iki karşıt ihtilaflı bir mesaj. Bu kötü bir şey değil. Tam tersine vermek istediğimiz mesajın güçlenmesini sağlayıcı olduğunu gördük.Derneğimiz bundan bir süre önce üyelerimizin sağlamış olduğu 70.000 adet ürünü bir grup sivil toplum kuruluşumuzun katkılarıyla ihtiyaçlı hanelere dağıtmıştı. Bu süreç içerisinde STK’larımızla oluşturulan Sosyal Yardım Dayanışma Platformu (SYDP) toplumsal dayanışma ve işbirliğine örnek bir model olarak ortaya çıkmıştı.TUTDER sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla 3000’den fazla haneye gıda ve temizlik ürünleri paketlerini ulaştırabilmişti ama temeldeki sorun hala yerinde duruyordu: Sorun Pandeminin etkisi olsa da; Pandemi nedeniyle artmış olsa da temelde Pandemiden bağımsız ülkemize özgün ekonomi politikalarıyla ilgili yapısal olgularda yatmaktadır.Sizden ricamız yayınlarınızda özellikle bu mesajımızı çoğaltmanız, izleyicilerinize, okuyucularınıza aktarmanızdırPahalılığı körükleyen; adil rekabeti ortadan kaldıran; belirli kesimlere haksız avantaj sağlayan; kayırmacı bir modelle yaratılan bu çarpık ekonomik yapının finansmanını da tüketici, yani halk kendi cebinden sağlamaktadır.Pandemiyle beraber ekonominin durması ve piyasadan paranın çekilmesiyle, suni teneffüs durumunda olan ekonomik yaşam ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmiş, yoksulluk gerçek yüzüyle ortaya çıkmıştır.Devlet bu süreçte yoksullukla mücadele etmemiş, ihtiyaçlı insanlarımızın yanında duramamış, hatta işsizlik parası dahi ödeyememiştir. Çünkü devlet bu çarpık düzenin sürdürülebilmesi için halkın artık olmayan parasına ihtiyaç duymaktadır.TUTDER, bu ülkeye gönülden bağlı; devletine karşı her türlü sorumluluklarını yerine getiren; istihdam sağlayan; vergisini gününde ödeyen; hiçbir teşvik, engel, kota veya ayrıcalık talep etmeyen; hatta vergisini önden ödeyen, devlet adına tahsildarlık yapan üyelerden oluşmaktadır.İlk kampanyamızda “” demiştik. Şimdi artık “” / “” / “” demenin zamanıdır.Yıllardır süregelendenkleminin yanlış ve eksik yanlarını tamamlamalıyız. Denklem: “” şeklinde olmalı.Bu ilke etrafında şekillenen kampanyamızın amacı nettir: Tüketiciyi yani halkı kamunun ve ekonominin finansmanı konusunda bilgilendirmek; bu haksız adil olmayan vergi sistemiyle ilgili farkındalık yaratmak; her alanda değişimin mümkün ve bizim elimizde olduğunu göstermek; daha adil bir düzene varabilmek için sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesini sağlayarak biroluşturmaktır.Biz bu kampanya ile daha büyük ateşlerin yanmasına vesile olacak bir kıvılcım yaratmak istiyoruz.Bilgilendirme, farkındalık yaratma süreci sonunda varmak istediğimiz hedeflerimiz şunlardır:Devlet 6 aylığına Gıda ve Temizlik Ürünlerinden İthalatta aldığı KDV, Stopaj ve Fiyat İstikrar Fonundan vazgeçmeli;Devletin 2020 yılı itibarıyla İthalatta KDV ve Fiyat İstikrar Fonu gelirleri Aralık 2020 hariç, 767.345.484,82 TL’dir. Bir önceki yıl bu rakam Aralık ayını da kapsayacak şekilde 787.301.736,25 TL idi.2020 yılı toplam Fiyat İstikrar Fonu gelirleri içerisinde Gıda ve Temizlik ürünlerinin payı ise göreceli olarak düşüktür. Devlet kendi verilerine göre “Diğer” kategorisi altındaki, yani akaryakıt, içki, sigara ve araba dışındaki tüm ürünlerden aylık ortalama 9 milyon TL gelir elde etmektedir.Devletin 6 ay süre ile bu iki gelirden feragat etmesinin bütçe gelirlerine etkisi 54 milyon TL civarında olacaktır.54 Milyon TL devletin ilk anda kaybı olarak gözükse de, esasında bu para halkın cebinde kalacak ve ihtiyaca göre piyasada harcanacaktır. Devlet bu paranın önemli bir kısmını dolaylı ve/veya doğrudan vergi olarak piyasada dolaşımından sonra yine alacaktır.Ancak daha da önemlisi tüketici yani halkımız yasakların kalkmasıyla beraber bugün belki ayda 1 kez tüketebildiği temel gıda ürünlerini çok daha fazla tüketebilecektir. Artan tüketim ise devletin hanesine KDV geliri olarak yansıyacaktırBiz tedarikçiler de devletin KDV ve Fonlarda yapacağı indirim oranı kadar kendi fiyatlarımızdan zararımıza da olsa indirim yaparak kampanyaya katkımızı koyacağızBugün başlattığımız yeni kampanyamızlaoluşturmak istiyoruz. STK’lar, Sendikalar, Oda’lar, Birlikler, Medya kuruluşları ve duyarlı bireyler sizlere açık çağrımız vardır: Gelin destek verin. Yoksulluğun önüne geçebilmek; gittikçe artan toplumsal gerilimlerin önünü alabilmek ; ihtiyaçlı insanlarımızın yanında durabilmek; kendi kendimize yeterli olabilme becerimizin varlığını gösterebilmek için bu projeyi destekleyin.Biz bu açıklamayı aylar öncesinden kaleme almıştık. Ancak araya giren bir çok siyasi olay gündemi işgal ettiğinden kampanyamızın başlangıcını birkaç kez ertelemek zorunda kaldık.Bu süre içinde zaten var olan sorunlara bir de dövizdeki depremin eklenmesiyle, doğru ve zamanında önlemler alınmaması halinde ülkemizdeki ekonomik hayatın durma noktasına geleceğini, bunu sosyal gerilimlerin takip edeceğini söylememiz gerekmektedir. Ülkemiz neredeyse bir felakete doğru sürüklenmektedir.Vatandaşlarımızın alım gücünü desteklemeli, pazarı ucuzlatmalı, dıştan kaynak getiren sektörlerin önünü açmalı ve buna bağlı olarak yanı başımızda duran Güney Kıbrıs’ta yaşayan insanların ülkemize daha rahat ve daha yoğun olarak gelmelerinin önünü açmalıyız. Piyasaya para en kolay ve en ucuz olarak güneyden sağlanabilir. Bunun için ne turizm fuarlarına katılmak için masraf ne de yurt dışından tanıtım için para harcayarak sanatçı getirmeye ihtiyaç vardır. Geçişleri kolaylaştırın kapıları çoğaltın.Devlet soyut bir kavram değildir. Yasaları ile var olan bir organizmadır. Bu yasalar da gökten zembille inmemişler, Meclisimizde hazırlanmışlardır. Devlete sahip çıkın diyen siyasetçi sayısı da az değildir. Şimdi bir denklemi daha doğru yazalım Devlet halkına sahip çıkmalı ki halk zamanı geldiğinde Devletine sahip çıksın. Birlikte Sorumluyuz, Birlikte Başarabiliriz. Başka Bir Hayat, Farklı Bir Hayat, Yeni Bir Hayat Mümkündür” LHA