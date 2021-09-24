Vergilere pandemi darbesi

2019 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 892 Milyon 102 Bin TL iken pandemi dönemi 2020 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 768 Milyon 611 Bin TL oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları, KKTC devletinin geçtiğimiz yıla göre büyük vergi kaybına uğradığını ortaya çıkardı. Ekonomist Devrim Barçın’ın hazırladığı istitasitik verilere göre pandemi öncesi 2019 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 892 Milyon 102 Bin TL iken pandemi dönemi 2020 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 768 Milyon 611 Bin TL oldu. Bir diğer deyişle devletin aldığı vergilerde %13.84'lük bir düşüş yaşandı. 2684 şirketin 8.78 TL'den 61 Milyon 807 TL'ye kadar vergi vermeyi taahhüt ettiğine dikkat çeken Barçın, ilk 100'deki şirketlerin beyan ettiği vergi miktarının 564 Milyon 691 Bin TL olduğunu yani taahhüt edilen rakamın %73’ü olduğunu vurguladı. Devrim Barçın’ın paylaşımı şöyle: ÜLKEDEKİ KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTU VE AZALAN VERGİ GELİRLERİ !!!

Pandemi öncesi 2019 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 892 Milyon 102 Bin TL iken pandemi dönemi 2020 yılında şirketlerin ödemeyi taahhüt ettiği kurumlar vergisi 768 Milyon 611 Bin TL'dir. Yani %13.84'lük bir düşüş olmuştur. Buna 2020 Enflasyonu olan %15.03'ü de eklersek reel olarak %28.87 sonucuna ulaşırız. 2684 Şirket 8.78 TL'den 61 Milyon 807 TL'ye kadar vergi vermeyi taahhüt etmiş olup ilk 100'deki şirketlerin beyan ettiği vergi miktarı 564 Milyon 691 Bin TL'dir yani taahhüt edilen rakamın %73'ü. 2019 yılında da bu oran %78 idi. Yani her dönem ödenmesi taahhüt edilen kurumlar vergisinin 3'te 2'sini %3.75'lik bir kesim ödemektedir. Bu da ülkedeki kayıt dışı ekonominin ne boyutta olduğunu bize göstermektedir.