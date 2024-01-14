Vergide yeni matrah dilimleri ve vergi oranları Resmi Gazete'de yayınlandı

Maliye Bakanlığı ile kamuda örgütlü beş sendika arasında matrah dilimleri ve vergi oranları konusunda geçtiğimiz cuma günü uzlaşı sağlanmasının ardından Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Maliye Bakanı Özdemir Berova, uzlaşılan yıllık vergi dilimleri ve vergi oranlarının “İlk 30 bin TL için yüzde 10, sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 76 bin TL için yüzde 25, 100 bin 500 TL için yüzde 30, 236 bin 500 TL için yüzde 37" olduğunu açıklamış; 2024 yılında uygulanacak kişisel indirimin 320 bin TL olması konusunda ise gerekli düzenlemenin yapılacağını söylemişti.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, 2024 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarını 320 bin TL olarak saptandı.



- Vergi matrahları



Bakanlar Kurulu'nun 2024 Mali Yılı matrah dilimleriyle ilgili kararına göre ise, vergi matrah dilimleri şöyle:



"İlk dilim: 30 bin TL, vergi oranı yüzde 10, dilimin vergisi 3 bin, toplam vergi 3 bin TL.



İkinci dilim: 30 bin TL, matrah 60 bin TL, vergi oranı yüzde 20, dilimin vergisi 6 bin TL, toplam vergi 9 bin TL.



Üçüncü dilim: 76 bin TL, toplam matrah 136 bin TL, vergi oranı yüzde 25, dilim vergisi 19 bin TL, toplam vergi 28 bin TL.



Dördüncü dilim: 100 bin 500 TL, toplam matrah 236 bin 500 TL, vergi oranı yüzde 30, dilimin vergisi 30 bin 150 TL, toplam vergi 58 bin 150 TL



Beşinci dilim: 236 bin 500’den sonrası vergi oranı yüzde 37 vergi.”



Sendikaların eylemlerine neden olan konuyla ilgili cuma günü Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) temsilcileri bir araya gelmiş ve uzlaşıyı açıklamıştı.

