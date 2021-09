Vergi şampiyonları değişmedi

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2020 yılına ait vergi listelerine göre, en yüksek vergi ödeyen kurum Türkiye İş Bankası A.Ş., en yüksek vergi ödeyen kişi ise Tahir Topal oldu

Türkiye İş Bankası A.Ş. 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle “kurumlar” listesinde, Tahir Topal ise 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödemesiyle “şahıslar” listesinde ilk sıraya oturdu.Gelir ve Vergi Dairesi’nden 2020 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete’de yayımladı. 21 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan listede 5 bin 499 kurum ve 20 bin 655 kişinin bulunuyor.İLK ÜÇ KURUM; TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., VOYAGER KIBRIS LTD VE AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Kurumların sıralandığı listede, Türkiye İş Bankası, A.Ş. 263 milyon 10 bin 838 TL vergi matrahı ve 61 milyon 807 bin 546 TL vergi ödemesiyle ilk sırada bulunuyor.Kurumlar listesinin ikinci sırasında, 32 milyon 601 bin 644 TL ile Voyager Kıbrıs LTD yer alırken, bunu 127 milyon 845 bin 47 TL vergi matrahı ve 30 milyon 43 bin 586 TL vergi ödemesi ile Aksa Enerji Üretim A.Ş. takip etti.Bankaların üst sıralarda yer aldığı listede, dördüncü sırada 125 milyon 561 bin 442 TL vergi matrahı ve 29 milyon 506 bin 938 TL vergi ödemesi ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş., beşinci sırada ise 86 milyon 593 bin 668 TL vergi matrahı ve 20 milyon 349 bin 512 TL vergi ödemesi ile Creditwest Bank LTD yer aldı.TC Ziraat Bankası A.Ş. 19 milyon 722 bin 111 TL, Nicosia Betting LTD. 19 milyon 432 bin 609 TL, Kıbrıs Kapitalbank LTD. 19 milyon 176 bin 625 TL, Arkın Investments LTD. 15 milyon 834 bin 470 TL ve Aydoğan Tourism & Leasure LTD. ise 15 milyon 481 bin 343 TL vergi ödemesi ile Kurumlar Listesi’nin ilk 10’una girdi.Tahir TopalİLK ÜÇ ŞAHIS; TAHİR TOPAL, BURAK BAŞEL VE JİNDER SİNGHŞahıslar listesinde ise Tahir Topal, 9 milyon 606 bin 430 TL vergi matrahı ve 3 milyon 38 bin 962 TL vergi ödemesi ile birinci sırada yer aldı.Şahıslarda ikinci sırada 8 milyon 884 bin 94 TL vergi matrahı ve 2 milyon 817 bin 760 TL vergi ödemesi ile Burak Başel ve üçüncü sırada 4 milyon 155 bin 523 TL vergi matrahı ve 1 milyon 366 bin 123 TL vergi ödemesi ile Jinder Singh bulunuyor.Listenin devamında, Günay Çerkez 1 milyon 266 bin 519 TL, Mustafa Hacıali 1 milyon 257 bin 364 TL, Mete Boyacı 1 milyon 171 bin 352 TL, Abdullah Cüneyt Yusuf 1 milyon 135 bin 295 TL, Işın Cemil 1 milyon 65 bin 777 TL, Önder Sanver 1 milyon 32 bin 171 TL ve Sami Efe 898 bin 424 TL vergi ödemesiyle yer aldı.