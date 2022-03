Vatandaşlarda “aç kalma” korkusu

Ülkede “geçim sıkıntısı” artık yerini “aç kalma” korkusuna bıraktı. Asgari ücretle geçinmediklerinden yakınan vatandaşlar “1950’lere dönüyoruz. Çocuklar aç büyüyecek” diye isyan etmeye başladı

Elektrik zammının ardından, iki gündür etkisini sürdüren soğuk havaya rağmen ısıtıcıları ile klimalarını açmaya korkan vatandaş, akaryakıt zammının ardından eriyen asgari ücretle işe bile gidemeyecek durumda.“Geçim sıkıntısı” artık yerini “aç kalma” korkusuna bıraktı. Sokakta isyan sesleri yükselmeye başladı.“1950’lere dönüyoruz. Ay sonuna kadar ekmek yiyerek geçineceğiz. Eti, sütü unutacağız artık.” diye konuşan vatandaşlar, asgari ücretin en az 10 bin TL olması gerektiğini vurguladı.Vatandaşlar ne dedi?“Piyasanın durumu çok kötü, bir anda 4 ve 6 TL zam mı yapılır? Bu şekilde nereye gider durum bilemiyorum. Bu aşamada asgari ücret kazanan birinin ay sonunu getirebilmesi mümkün değil. 100 TL’ye 5 buçuk litre mazot alabiliyorsun, bu devirde kime yeter bu kadar mazot, işe bile gidemezsin. En ucuz ekmeği 4 buçuk TL’ye alıyoruz, asgari ücretli hem benzin hem elektrik hem de geçimini bu fiyatlarla asla karşılayamaz. Çocuklar aç büyüyecek. Adada hırsızlık başlayacak, insanlar ekmek için kavga edecek. Bu duruma göre asgari ücretin en az 10 bin TL olması gerekmektedir.”“Akaryakıt fiyatlarına gelen zam, bir anda A’dan Z’ye her şeye zam demektir. Bu durum ekonomiyi olumsuz şekilde etkileyecek ve günün sonunda olan biz vatandaşlara olacak. Devletin zam yaparken dünya piyasalarını düşünmesi elbette normal ama vatandaşını da düşünmesi gerekmekte. Esnaf olarak söylüyorum, akaryakıta olan zam benim işletmemdeki her şeyi etkiler. Sattığım bir ürünü maalesef ki minimum yüzde 5 arttırmak zorundayım, artırmazsam sıkıntı yaşayacağım. Eleman eksiltmem gerekecek, zaten kıt eleman sayısıyla çalışmaya çalışıyoruz. Zaten iki yıldır pandeminin yarattığı etkilerin altındayız. Geçtiğimiz sene 65 TL’ye aldığımız tüp gazı şimdi 200 TL’ye alıyoruz. Zam yaparak vatandaşı da birbirine düşürüyorlar, biz parayı darphanede basmıyoruz.”“Bu zamlar memuru bile çok etkiledi alım gücümüz azaldı, dışarıya çıkmaz olduk. Evlerimizi arabalarımızı satışa çıkardık. Normalde 500 TL gelen elektrik faturası, bu ay 2 bin 500 TL geldi, nasıl öderim bilemiyorum. Aldığımız maaşa göre elektrik ve benzinindeki zam yüzünden ay sonunu nasıl getireceğiz bilemiyorum. Benim maaşım 14 bin TL ben geçinemiyorum asgari ücret kazanan nasıl geçinsin. Bırakın sosyal hayat yaşamayı, ay sonunda borçtan, geçinme derdinden cebimizde kuruş kalmıyor.”“Devlet nezdinde yapılan zamlar kimsenin umuru değil, açlıktan öleceğiz bu şekilde giderse. Hayatı o kadar zor hale getiriyorlar ki, markette bir şeye elimizi uzatırken bile iki kez düşünüyoruz, tane tane alıyoruz. Asgari ücret ile ben geçinemiyorum, ay sonunda ekstra bir para kalan var mı ki cebinde. Ben otobüs şoförüyüm bugünden itibaren yapılan akaryakıt zammıyla beraber otobüs fiyatlarına da zam yapılması lazım, hükümetin yüzünden bu zamdan halkı derinden etkileyecek, hem de her konuda. Toplu taşıma Girne-Lefkoşa arası 20 TL’dir şu an da, bu zamla beraber en az 30 TL olması gerek.”“Yapılan zamlar vatandaşın hakkıdır, bir seçim daha gelse yine aynı hükümeti seçeceğiz çünkü. Böyle zam yapmaya devam edildiği sürece hayatlarımız alt üst olmaya devam edecek. 1950’lere dönüyoruz, tüm memleketler ileriye doğru giderken biz günden güne geriye doğru gidiyoruz. Ay sonuna kadar ekmek yiyerek geçineceğiz. Eti, sütü unutacağız artık. Taksi şoförüyüm, Lefkoşa Girne arası 250 TL’ye götürüyoruz, bu zamla beraber 350 TL olursa giderlerimiz ancak karşılanır.