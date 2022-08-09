Vatandaşın mutfağı alev alev yanıyor!

Genel enflasyondan hızlı uçan “gıda enflasyonu” Temmuz ayı sonunda yüzde 125’e çıktı. Bir yılda ekmeğin fiyatı yüzde 182, sütün fiyatı yüzde 135, tavuğun fiyatı yüzde 150 arttı



Genel enflasyondan hızlı uçan “gıda enflasyonu” Temmuz ayı sonunda %125 düzeyinde gerçekleşti

Resmi verilere göre bir yılda ekmeğin fiyatı %182, sütün fiyatı %135, tavuğun fiyatı %150 arttı

KKTC’de genel enflasyon Temmuz ayında çıktığı %116,56 oranıyla 1994’ten sonraki en yüksek rakama ulaşırken, gıda enflasyonu da ülke tarihinin en yüksek noktasında durmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) hesaplanmasında kullanılan ana mal ve hizmet gruplarındaki çok yüksek oranlı artışlar kendini gıdada gösteriyor. Yıllık gıda enflasyonu Haziran ayındaki %126,92’lik seviyesinden biraz geriledi ve 124,88 oranında indi. 2022 yılın 7’nci ayı sonunda ise gıdadaki yükseliş %58.32 oranında saptandı. Ay bazlı artış ise %2.71 oranında hesaplandı. Ülkede yoksulluk geri dönerken, doktorlar yetersiz beslenen çocukların gelişiminin sağlıksız olacağına işaret ediliyor.

Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz 2021-Temmuz 2022 periyodunda temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı %182,2 oranında artış gösterdi. Fiyat şişmesi ekmeğin yanında diğer gıdalarda da saptandı. Bir yıllık periyotta TÜFE’de kapsanan “En Ağırlıklı 40 Madde” içinde yer alan gıdalardan bütün temizlenmiş tavukta %149,9 oranında, uzun ömürlü sütte %135,4 oranında, hellimde %125,10 oranında, yoğurtta %105,26 oranında, dana eti kıymada %102,84 oranında, su (damacana) %94.64 oranında ve kuzu eti pirzolada yıllık bazda %65.59 oranında fiyat artışları yaşandı.

Ülkedeki gıda enflasyonunun genel enflasyondan yüksek oranlı ayrışması Temmuz ayında biraz geriledi. Haziran ayı sonu itibarıyla gıdadaki enflasyonun genel enflasyondan %15 (16,5 puan) oranında daha yüksek olduğu hesaplanırken, Temmuz fark %7.14’e (8,3 puan) indi. Geçtiğimiz yılın Temmuz ve Ağustos aylarında oluşan fark Eylül, Ekim’de de sürerken, Kasım ve Aralık ayları ile Ocak ve Şubat 2022’de gıda enflasyonu-genel enflasyon makası iyice açılmıştı. Şubat enflasyonunda %21 olan fark, Mart enflasyonunda %10.14’e indi. Nisan’da %18.49’a çıkan fark, Mayıs’ta %21’i aşarken, Haziran’da 15’e inmişti.

