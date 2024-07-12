Vatandaşın iştahı kaçtı

Yaz mevsimi gelmesine, tarla ürünü tezgahlara çıkmasına rağmen sebze meyve fiyatları hala ateş pahası! Yazın meyve tabaklarını süsleyen kirazın kilosu 119.99 TL, taze fasulyenin kilosu 143.99 TL olarak tezgâhta yer alırken brokoli, 155.99 TL'den satılıyor

Sebze ve meyve fiyatları, üretimin kalbinin attığı batı bölgesinde de uçuyorTarla ürünlerinin fiyatları, aşırı sıcaklar ve sıcakları bahane eden açgözlülerin fahiş kazanç hırslarından nasibini almaya devam ediyor.Üretimin ve narenciyenin kalbinin attığı Batı bölgesinde sebze ve meyve fiyatları dudak uçuklatıyor.Vatandaş bu yaz ne meyvenin ne de sebzenin yanına yaklaşamıyor. Mevsimi olmasına rağmen çoğu ürün pahalıya satılıyor. Alım gücü düşük olan vatandaş durumdan şikâyetçi.En tartışmalı yılını geçiren narenciye dalında kalırken, vatandaş limonun kilosunu marketten 77.99 TL’den, portakal Valencia’nın kilosunu 41.99 TL’den satın almak zorunda.Yaz mevsimi gelmesine, tarla ürünü tezgahlara çıkmasına rağmen sebze meyve fiyatları hala ateş pahası. Market, tezgahlarında bazı ürün fiyatları adeta uçtu. Sebze ve meyve gözlere hitap ederken, uçuk fiyatlar vatandaşın cebine hitap etmiyor. Yazın meyve tabaklarını süsleyen kirazın kilosu 119.99 TL, taze fasulyenin kilosu ise 143.99 TL olarak tezgâhta yer alırken brokolinin 155.99 TL olduğu dikkatlerden kaçmadı. Market raflarında kivi ve siyah üzümün fiyatları dikkatlerden kaçmadı. Kivi 199.99 TL’den alıcı beklerken, siyah üzüm 149.99 TL’yi gördü.