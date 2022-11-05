Vatandaş çaresizce seyrediyor

Enflasyon 27 yılın en yüksek değeriyle tarihi bir rekor daha kırarken, vatandaşlar iğneden-ipliğe her türlü mal ve hizmetin astronomik oranda zamlanmasını çaresizce seyrediyor



Enflasyon 27 yılın en yüksek değeriyle tarihi bir rekor daha kırdı: %120.7

KKTC, 1995’ten beri en yüksek yıllık enflasyon oranları görmeye devam ediyor. İstatistik Kurumu’nun verileri yıllık enflasyonun %120.72 oranıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla beş kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Ülke, enflasyonun açıklanmasına başlanan 1978 yılından beri en yüksek “ikinci” rakamına ulaşırken, yılsonuna kadar %250’yi aşmasından endişe ediliyor. Ekim ayları itibarıyla en yüksek yıllık enflasyon 1994 yılında %212.4 oranıyla kayıtlara geçmişti. Vatandaş iğneden-ipliğe her türlü mal ve hizmetin astronomik oranda zamlanmasını çaresizce seyrederken, politikacılar, ekonominin iyi gittiğini söylüyor.

SALATALIK KENDİNİ KRAL SANIYOR

İstatistik Kurumu’nun önceki gün açıkladığı verilere göre KKTC’de aylık enflasyon %3.42, 2022’de 10 aylık enflasyon (2022 yılı enflasyonu) %81.64 oranına çıktı. Eylül ayına kıyasla fiyatı en çok artan gıda maddesi %82.50 ile salatalık (hıyar) olurken, halı saha kiralama ücreti %85.82 ve çocuk hırkası %85.54 oranıyla salatalığa eşlik etti. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın başında ise %45.05 ile Limon, %44.30 ile Nar ve %31.76 ile Marul var.

GİYİM VE AYAKKABI DA UÇTU

İstatistik Kurumu’nun 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi verileri “Ana harcama grupları” itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artışı %28.54 ile Giyim ve Ayakkabıda gösteriyor. Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde %5.97; Eğlence ve Kültürde %4.57; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetlerinde %3.61; Ulaştırmada %2.79; Çeşitli Mal ve Hizmetlerde %2.44; Sağlıkta %2.07; Haberleşmede %1.76; Alkollü İçecekler ve Tütünde %1.00; Eğitimde %0.32; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlarda %0.01 artış oldu. Lokanta ve Oteller ana grubunda ise %0.10 azalış saptandı.



