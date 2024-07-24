Vakıflar Bankası’nın 41’inci gurur yılı

Ülkemizin tek “kamu bankası” olan ve istikrarlı çalışma sistemiyle, toplumda “güveni” temsil eden Kıbrıs Vakıflar Bankası, 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Vakıflar Bankası Genel Müdürü Ahmet Özorun, bankanın mevcut güçlü finansal yapısını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı

Kıbrıs Vakıflar Bankası, 41’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 22 Temmuz 1983 tarihinde faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Vakıflar Bankası, binlerce müşterisinin sarsılmaz güveni ve sadakatiyle Bankacılık sektöründeki öncü konumunu sürdürüyor.Kıbrıs Vakıflar Bankası’ndan yapılan açıklamada, 22 Temmuz 1983 tarihinde Genel Müdür dahil 10 personel ve tek şube ile faaliyetlerine başlayan Kıbrıs Vakıflar Bankası, bugün 10 Şubesi, 184 çalışanı, 8 milyar TL aktif büyüklüğü, 5,5 milyar TL mevduat hacmi , 411 milyon TL özkaynakları, güçlü sermaye yeterliliği rasyosu ve finansal yapısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek Kamu Bankası olarak yoluna emin adımlarla ve büyüyerek devam ediyor.Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özorun, Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın 41’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, göreve başladığı 18 Nisan 2024 tarihinde teslim almış olduğu bayrağı daha da ileriye taşıyarak, Bankanın mevcut güçlü finansal yapısını daha da güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.Kıbrıs Vakıflar Bankası, Ülkemizin tek “Kamu Bankası” olarak yüklenmiş olduğu ekonomik misyon, hissedarları ve çalışanlarıyla oluşturduğu kültürel değerler ve istikrarlı çalışma sistemiyle, toplumda “güveni” temsil eden bir kuruluş olarak emin adımlarla ilerliyor.Kurulduğu günden itibaren Küçük Esnaf ve Zanaatkarların, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ), Bireylerin ve Kamu kesiminin finansman ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor.Kıbrıs Vakıflar Bankası, operasyonel ve teknolojik altyapısını sürekli olarak güçlendirmekte ve yenilemekte, hayatı kolaylaştıran İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, ATM, Kredi Kartı, Banka Kartı, POS gibi teknolojik hizmetleri müşterilerine sunuyor.Banka, müşterilerin değişen ihtiyaçlarının karşılanması ve memnuniyetlerinin sürdürülebilmesi için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Vakıflar Bankası tüm bunlarla birlikte sadece ekonomik faaliyetlerde değil, eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerine yapılan yardım ve katkılarla da Ülkemize değer katmaya devam ediyor.Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’in 41’inci kuruluş yıldönümü kutlamaları devam ederken, Genel Müdür Ahmet Özorun, “Kıbrıs Vakıflar Bankası’nı bugünlere taşıyan, değerli müşterilerimize, ana hissedarlarımız olan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne, T.C.M. Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı’na, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O’ya ve diğer tüm hissedarlarımıza, özverili çalışmaları ve yaratmış oldukları kurum kültürüyle, bankamızdan ayrılan ve görevde olan tüm Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, emekli ve görevde olan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten şükranlarımızı sunar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kıbrıs Vakıfllar Bankası “Hep Yanınızda” olmaya devam edecektir” dedi.