Uzun vadeli yatırım aracı Eurobond Near East Bank’ın avantajlarıyla

Near East Bank Özel Bankacılık Birimi, pandemiye rağmen müşterilerin finansal varlığını yönetmeye, en iyi hizmeti sunmaya ve ürünleri müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirmeye devam ediyor.

Near East Bank Özel Bankacılık müşterilerine sunulan Altın ve Gümüş İşlemleri, Forward İşlemleri, Prestij Hesap ve Değişken Hesap (Switch Account) ürünleri gibi yatırım amaçlı ürünlerini genişleterek, avantajlı faiz oranlarıyla uzun vadeli yatırım imkanı sunan Eurobond’u ürün yelpazesine ekledi.

Near East Bank Özel Bankacılılık müşterilerinin yatırım fonu taleplerine aracılık ederken, yatırım ürünlerini de zenginleştirmeye devam ediyor.

Eurobondlar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin dış borçlanmada kullandığı döviz cinsinden bonolardır. Bir yıldan uzun vadeli ve kupon ödemeli olup, USD cinsinden kıymetler yılda iki kez ( 6 ayda bir ), EUR cinsinden kıymetler ise yılda bir kez kupon ödemesi yapmaktadırlar.

Uzun vadeli yatırım ve yüksek getiri imkanı için uygun bir ürün olan Eurobond ürününde vade tarihinden önce o günkü piyasa fiyatı ile satış yapılabilmektedir. Vadeye kadar tutulması halinde ise anapara koruması olup önceden anlaşılan getiri oranında kazanç elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Eurobond, yani döviz cinsinden bonoların alış- satış fiyatları ve getirileri piyasadaki arz talep dengesine; Türkiye’nin ekonomik performansına ve yurtdışı piyasalarda meydana gelen gelişmelere göre değişebilmekte. Near East Bank Eurobond işlem alt limiti ise 200,000 USD’dir.

EUROBOND, UZUN VADEDE YABANCI PARA CİNSİNDEN YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN UYGUN BİR YATIRIM ARACI

Near East Bank Özel Bankacılık Grup Müdürü Esra Manyera Özel Bankacılık birimi olarak en uygun finansal ürün alternatifi ile hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtirken yatırım ürünlerine eklenen Eurobond hakkında şunları dile getirdi ;

“Özel Bankacılık müşterilerimizin her türlü ihtiyaçları için gelişmiş teknolojik altyapımızla birlikte yatırım ürün yelpazemizi de genişleterek Eurobond’u devreye aldık ve müşterilerimizin yabancı parayla yatırımlarında dönemsel ve uzun vadede yüksek getiri elde etmelerine olanak sunuyoruz. Eurobond, uzun vadede yabancı para cinsinden yatırım yapmak isteyenler için uygun bir yatırım aracı.

Özel Bankacılık birimi olarak yatırım fonu taleplerine aracılık ederken aynı zamanda yatırım ürün çeşitliliğimizi onlara sunarak finansal konularda ihtiyaç ve beklentilere kısa sürede çözüm buluyoruz. Salgın sürecinde dahi müşteri ilişkileri yöneticilerimiz en iyi hizmeti ve en uygun ürünleri müşterilerimizle buluşturmayı sürdürüyor.” Lha