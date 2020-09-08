Üstü örtülü faiz de yataya girince, USD/TRY yeni zirvede

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Dün, ABD mali piyasaları, İşçi Günü nedeniyle tatil konumunda idi. Gündemi de etkileyecek bir haber gelmeyince, piyasalar sakin bir günü geride bıraktı.
- Türk mali piyasalarında ise, gözlerin çevrilmiş olduğu Doğu Akdeniz ve artan jeopolitik risklerde yeni bir haber gelmemesi, borsa cephesinde tepki alımlarına neden oldu: BIST100 günü %1 artıda tamamladı.
- Lakin, son 1 haftadır, TCMB’nin likidite adımları ile üstü örtülü de olsa artışına izin verdiği ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) de yatay geçmesi (AOFM son 1 haftadır %10,15 seviyesinde) USD/TRY kurunu 7,46 ile yeni bir zirveye itti (bakınız grafik).
- Hazine'nin dün açıkladığı Ağustos ayı nakit dengesi 30,4 milyar TL fazla vererek uzun bir aradan sonra oldukça olumlu bir tabloya işaret etti. Ekonomik aktivitenin canlanması ile artan vergi gelirleri ve azalan giderler, olumlu olsa da, geçen seneye göre bakılırsa, nakit dengesi halen daha sıkınıtılı (bakınız grafik).
- Yeni gün başlangıcında, Trump, Çin ile ekonomik ilişkileri tamamıyla durdurma tehdidinde bulunsa da, Asya borsaları iyimser bir görünüm sergiliyor. Trump’ın seçim öncesinde agresifliğini artırmasına rağmen, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de artılar görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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