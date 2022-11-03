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Üstel’den sosyal yardım alanlara artış müjdesi

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Sosyal yardım ve cemile yardımı alanlara Kasım ayında 4 bin TL, engelli maaşı alanlara 2 bin TL verilecek

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Üstel’den sosyal yardım alanlara artış müjdesi
Başbakan Ünal Üstel, dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada engelli ve sosyal yardım maaşı alanlara 15 Kasım'a özel katkı verileceğini söyledi.
Başbakan Üstel, sosyal yardım alanlara yönelik atılan adımları anımsattı.
Üstel, Temmuz ayında sosyal yardım alanlara yüzde 50 oranında artış verildiğini, Cemile Yardımı alanlara yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış yapıldığını kaydetti. 
Ağustos ayında Sosyal Yardım ve Cemile Yardımı alanlara 2 bin TL, Engelli Maaşı alanlara 1000 TL Bayramlık verildiğini ifade eden Üstel, Kasım ayında Sosyal Yardım ve Cemile Yardımı alanlara 4 bin TL, Engelli Maaşı alanlara 2 bin TL verilmesi için çalışmaların başlatıldığını ve önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını söyledi.
 
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