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Üretimde arz-talep dengesinin korunması için bakanlıklar ve birlikler ortak komite kuruyor

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Üretimde arz-talep dengesinin korunması için bakanlıklar ve birlikler ortak komite kuruyor

Üretimde, özellikle sebzede arz-talep dengesinin korunması için bakanlıklar ve birlikler ortak komite kuracak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Seracılar Birliği, Seracılar Kooperatifi ve Toptancılar Birliği üretimde arz-talep dengesiyle ilgili ortak komite kurulmasını kararlaştırdı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren başkanlığında yapılan toplantıda, sebze başta olmak üzere üretimde arz talep dengeleri konusunda değerlendirme yapıldı.

Toplantı sonucunda, yerli üretimin korunması, devamlılığı ve halkın alım gücünün korunmasının önemi ortaya konarak, özellikle sebze ile ilgili arz talep dengeleri göz önünde bulundurularak, ilgili paydaşlarla komite kurulmasına karar verildi. 

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek hazır bulundu.

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