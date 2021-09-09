Üretim tüketime yetişemezken, ÜFE-TÜFE makası dünyayı zorluyor!

- Dün Türk mali piyasaları, güne, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun Alman İş Ortakları toplantısında yaptığı konuşma ile başladı.
- Başkan, kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini, yılın kalanında gıda enflasyonunun manşet enflasyonun altında kalmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Hatırlanacağı üzere, Ağustos enflasyonu ardından manşet veriler yerine çekirdek enflasyondaki gerilemenin iletişimde ön planda yer alacağının altını çizmiştik.
- Gıda fiyatlarının yükselişinde, Ağustos'taki fiyat artışlarının son 10 yıldaki artışların 3-4 katını aştığını söyleyen TCMB Başkanı, ÜFE-TÜFE enflasyon farkında hammadde fiyatlarında artış, üretimin tüketime yetişememesi ve uluslararası nakliye fiyatlarında artışın etkili olduğunu belirtti.
- Kavcıoğlu’nun konuşması esnasında, USDTRY kuru durmaksızın yükselerek, 8,48 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Bazı yorumculara göre, iletişimde gıda kaynaklı enflasyonun ön plana çıkması ve bu nedenle çekirdek göstergelerdeki iyileşmeye işaret edilmesi, Eylül ayında bir faiz indirim sinyali olarak görüldü.
- Bize göre, en az enflasyon kadar faiz diyen TCMB'nin Eylül ayında faiz indirmesi, bu kadar aydır bindiği dalı kesmesi manasına gelecektir. Faiz indiriminin, Ekim ayındaki baz etkisinin ortaya çıkması ile gündeme gelmesini bekliyoruz. İsabetli bir kararın Kasım ayında alınması daha sağlıklı olacaktır.
- Hülasa, dün Başkan Kavcıoğlu'nun konuşmasını, TL'de yaşanan değer kaybının tek nedeni olarak görmenin yanlış olacağını düşünüyoruz. Keza, ABD borsaları da geceyi sert düşüşler ile tamamlarken, doların piyasa kuru olan DXY değer kazandı. Bunun da arkasında, son dönemlerde bültenimizde ön plana çıkardığımız üzere, enflasyon yüksek seyretmeye devam ederken ekonomik faaliyetlerin ivme yitirmesi.
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para, borsa ve piyasa analizi şöyle: