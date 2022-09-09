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Universalbank’ta hedef ilk 10

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Universalbank’ta hedef ilk 10
Universalbank’ın  güçlü  hissedarları olan Dr. Şemsi Kazım Erkman  ailesi  ve kuvvetlendirilmiş kadrosu ile yeni atılımlara hazırlanıyor!
 
Bankada uzun yıllar Genel Müdürlük pozisyonda yer alan Mustafa Mertekçi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. 
 
Universal Bank’ın yeni Genel Müdürlüğü görevine ise Türkiye’nin önemli bankalarında çeşitli görevler alan, Ziraat Bankası’nın KKTC Ülke  Müdürü olarak görev yapan Yücel Gök getirildi. 
 
KUVVETLENDİRLİMİŞ  KADROSUYLA HEDEF İLK 10!
Yeni bir kadro yapılanması  ile  önemli bir adım atan Universalbank , KKTC’de bankacılık sektöründe ilk 10 banka arasında yer almayı hedefliyor.
 
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