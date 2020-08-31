Uçurumun kenarında bir para birimi: Dolar

Bir haftalık aradan sonra, sıcak gündemi yakalamaya çalışmadan önce, sıcak bir günaydın ile başlayalım.

Türk mali piyasaları, "müjdeli haber" beklentisi ile yakaladığı iyimser havasını koruyamadı. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirse de, bulunan rezervin, piyasada konuşulan rakamları şimdilik karşılayamaması, iyimserliği gölgeledi.

Her ne kadar, bulunan rezerv, net enerji ithalatçısı olan Türkiye’nin enerji güvenliği ve cari açığı açısından çok önemli olasa da, şimdilik oyun değiştirici konumda olamaması, "beklenti alınır, gerçekleşme satılır" ilkesinden hareketle kazanımların geride bıraktığımız hafta geri verilmesine neden oldu.

Akabinde, TCMB'nin sabit tuttuğu faizler, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’ten gelen görnüme ilişkin not indirimi, ve beraberinde Doğu Akdeniz’de artan gerilim, gündemin yeniden değişmesine neden olurken, USD/TRY kuru hafta içinde 7,40 seviyesini aşarak rekor tazeledi.

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:Bu arada, her ne kadar TCMB politika faizini %8,25 seviyesinde sabit tutarak artırmamış olsa da, likidite politikası ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz tarihinde görülen %7,34 seviyesinden Cuma günü %10,02’ye kadar yürüdü. Diğer bir deyişle, TCMB, üstü örtülü de olsa, yaklaşık 275 baz puan faiz artırdı (bakınız grafik).Analizim devamı için aşağıdaki linke linke tıklayın: