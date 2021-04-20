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Ücret Destek Ödemeleri için26 Nisan'a kadar başvuru kabul edecek

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Ücret Destek Ödemeleri için26 Nisan'a kadar başvuru kabul edecek
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Ücret Destek Ödemeleri için hak sahibi çalışanları adına hatalı ya da eksik başvuruda bulunan işverenler, son kez, 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden başvuru yapabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarıyla 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine  ara verilen işyerlerinde  çalışanlara, işyerlerinin  kapalı olduğu  süreler  dikkate alınarak  yapılan ücret  destek ödemeleri önemli ölçüde  tamamlandı.

Bu amaçla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 57 bin 933 kişi için başvuruda bulunuldu, yapılan değerlendirmeler neticesinde usulüne göre başvurusu yapılan 45 bin 567 çalışana 55 milyon 128 bin TL ücret destek ödemesi yapıldı.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ücret destek ödemesi almak için yapılan başvurularda, sisteme hatalı veya eksik kayıt işlemlerinin yapıldığı, bu hataların ve eksik işlemlerin düzeltilmesi için verilen ilave sürelere rağmen halen gerekli düzeltmeleri yapmayan veya yapamayan işyerlerinin olduğu dile getirildi.

“Gelinen bu aşamada,  Ücret Destek Ödemesi almak için online yöntemle başvuruda bulunan ancak başvuru yapılırken hatalı veya eksik kaydedilen herhangi bir bilgiden dolayı ücret destek ödemesi alamayan hak sahipleri için Bakanlığımız tarafından, ihtiyat.gov.ct.tr adresinden giriş yapılıp hatalı başvuruların düzeltilmesine imkan tanınmıştır” denilen açıklamada, işverenlere son kez olmak üzere 21-26 Nisan tarihleri arasında ihtiyat.gov.ct.tr adresinden gerekli düzenlemeleri yapma şansı verildiği kaydedildi.

Açıklamada ücret destek ödemesinden yararlanma hakkı olan çalışanların mağdur edilmemesi açısından, son kez tanınan başvuru düzeltme hakkının kullanılmasında, işverenlerin gereken duyarlılığı göstermesi istendi.

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