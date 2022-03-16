Üç kilo bezelyeye 138 TL!

Bezelyenin kilosu 46 TL’ye yükseldi. Marketten üç kilo bezelye alan bir vatandaş 138 TL ödeyince isyan etti



Ülkemizde son zamanlarda artan gıda fiyatları vatandaşları adeta çileden çıkarıyor.

İğneden ipliğe herşeye yapılan zamlar nedeniyle özellikle gıda alanındaki fiyat artışları vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Dün gazetemize ulaşan bazı vatandaşlarımız marketten satın aldıkları yaklaşık 3 kilo civarındaki bezelye için 138 TL ödediklerini belirterek artık sebze bile pişiremeyeceklerini dile getirdiler.

Bezelyenin kilosunun 46 TL’ye satıldığını belirten vatandaşlarımız “Anlıyoruz soğuk hava nedeniyle üretim azaldı ama bir kilo bezelye için 46 TL fiyat belirlemekte biraz abest” diyerek sitem ettiler.

Ülkede fiyat denetimin şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, 46 TL’ye satılan bezelyenin üreticiden kaç TL’ye alındığını sorguladılar.

