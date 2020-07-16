Twitter, Gümüş, Aşı, Borsa İstanbul, ve Çin…

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarının kapalı olduğu dünkü günde, küresel mali piyasalar, hem İngiltere, hem de ABD’den gelen aşı ile ilgili olumlu haberlerin ışığında iyimser bir gün geçirdi.
- Özellikle, teknoloji hisselerinin son aylarda süper ralli yakaladığı, havayolu şirketlerinin ise adeta çöktüğü düşünülürse, aşı ile ilgili son haberler, örneğin yakından takip ettiğimiz Lufthansa hisselerinde dün %10’a yakın yükselişle yaşanmasına neden oldu!
- ABD’de faizlerin uzun süre düşük kalacağı, para politikasının genel çerçevesinin ise ultra gevşek seyredeceği beklentisi ile devam eden dolar zayıflığı, EUR/USD paritesini dün 1,1450 seviyesine kadar taşıdı. Son 4 ayın zirvesinin test edilmesine ardından, EUR’da uzun pozisyonlarımızı ilk etapta 1,1490 devamında ise 1,17 seviyesini hedefleyerek korumaya devam ediyoruz.
- Teknik manada zor bir direnç ve 8 yılın zirvesi olarak görülen 1,795 dolar seviyesinin geride bıraktığımız hafta süratla yukarı yönlü geçilmesi ardından, son günlerde altının ons fiyatı 1,795 – 1,815 bandında yeni bir atak için güç topluyor. Ne zaman test edilir bilmek zor olsa da, hedef, tüm zamanların zirvesi olan 1,920 dolar olmaya devam ediyor.
- Altın/gümüş rasyosu (1 ons altın almak için verilmesi gereken gümüş) gümüş lehine kapanmaya devam ediyor. Mart ayında altın talebi ile 130 seviyesine dayanan rasyonun o günden bu yana 93 seviyesine kadar gümüş lehine kapandığını görüyoruz. Gümüşün, fiyatının göreceli ucuz kalması nedeniyle olası yukarı yönlü rallide, altına göre daha iyi performans kaydedeceğini düşünüyoruz. Asıl hareket ons fiyatı 20 doları geçince başlayacak gibi görünüyor (bakınız grafik).
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