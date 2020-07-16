Twitter, Gümüş, Aşı, Borsa İstanbul, ve Çin…

UBP’de imar planı ile ilgili çalışmaları Genel Sekreter Ersan Saner başkanlığında yetkin bir komitenin yürüttüğünü söyleyen Ahmet Savaşan, “hükümet krizi var demek istemiyorum, ama bu konuda ciddiye alınması gereken bir sorun olduğu da aşikardır. Ortağımızın yetkililerinin imar planı ile ilgili yaptığı açıklamaların amacını aştığı ve gerginlik yarattığı kanaatindeyim