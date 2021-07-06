TUTDER’in ara emri başvurusuna yargı onayı

Emirname ile haksız rekabet yaratıp tüketiciden fazladan ücret almak isteyen hükümete ara emri freni!!

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Ara Emri başvurusu YİM tarafından onaylandı.

Hükümetin 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlayarak uygulamaya koyduğu Emirname’ye Yüksek İdare Mahkemesi “dur” dedi

TUTDER Hükümetin yayınlamış olduğu Emirname ile hem haksız rekabet yaratılmakta olduğunu hem de kişilerin giderlerine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek YİM’e yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu.

TUTDER iddianamesinde, söz konusu Emirnamenin yürürlüğe girmesi halinde AB-EFTA-TC’den ithal edilecek olan torbalar ve çantalar ile III. Ülkelerden ithal edilecek olan torbalar ve çantalar için ödenmesi talep edilen rakamların fahiş olacağını ve söz konusu emirname ile yaratılan haksız rekabetin, 26/1978 sayılı Fiyat İstikrar Fonu Yasasına da aykırı olduğunu belirtmişti.

Yüksek İdare Mahkemesi bugün verdiği Ara Emri kararı ile çöp torbalarına getirilen fiyat artışlarını durdururken bir sonraki duruşma tarihini de 12/07/2021 olarak belirledi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, yargının kararından memnun olduklarını ve ülkemizde oluşturulmaya çalışılan haksız rekabet ortamlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.

Özberkman TUTDER olarak yerel üreticilerin her zaman yanında olduklarını ancak yerel ranta karşı da mücadele etmeyi kamu yararı olarak görmeye devam edeceklerini, adil olmayan uygulamalara karşı haklarını gerek önümüzdeki günlerde başlatmayı tasarladıkları bilgilendirme kampanyaları gerekse yasal yollardan savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

TUTDER Başkanı Özberkman, gerek pandemi gerekse dövizdeki artışlar nedeni ile zora giren esnafın üzerine daha fazla mali külfet getiren her türlü uygulamaya karşı duracaklarını belirterek sözlerini tamamladı. LHA

