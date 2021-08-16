TUTDER ve Sanayi Odası işbirliği yapacak

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) yaşanmakta olan pandemi süreci ile birlikte daha da derinleşen kronik sorunlara karşı hükümet edenlerin sağlıklı çözümler üretmeye yönelmek yerine hamaset ve siyaseti ön planda tutmayı ısrarla sürdürmelerine karşı Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile mücadele işbirliği içinde olacak.

TUTDER yönetim kurulundan bir heyet Başkan Bertan Özberkman ile birlikte göreve yeni seçilen başkan Ali Kamacıoğlu ve yönetimini kutlamak amacıyla dün Sanayi Odası’na gitti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde geçen görüşmede her iki kuruluşun üyeleri; giderek derinleşerek ülkeyi üretimden koparan, gençleri gelecek endişesiyle ülkelerinden göç ettiren, halka covid ile mücadeleyi unutturan geçim dertleri yaşatan hükümete karşı mücadelede bilimsel verilere dayanan ortak çalışma yapılması yönünde görüşler ortaya koydular. Bu çerçevede 2 kuruluşun yöneticileri en kısa sürede birlikte çalışma grubu oluşturmak için görüş birliğine vardılar.

TUTDER ve KTSO ayrıca kaliteli, sertifikalı yerli üretimin desteklenmesi ve halka ulaştırılmasını artırarak ülkemizin pahalılık yaratan uygulamalardan arındırılması için de birlikte çalışma kararı aldılar.

TUTDER, ülkenin köklü kuruluşları ile diyalog ve işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürecek. Lha

