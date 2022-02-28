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Türkiye’den KKTC’ye bir yılda 2 milyar 623 milyon TL

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Türkiye, 2021 yılında KKTC’ye altyapı ve reel sektör faaliyetleri için 1 milyar 454,6 milyon, savunma ödemeleri için 677 milyon, bütçe finansman desteği için 350 milyon ve kamu sektörü diğer ödemeler için ise 141,5 milyon TL yardımda bulundu

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Türkiye’den KKTC’ye bir yılda 2 milyar 623 milyon TL

 
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında altyapı ve reel sektör faaliyetleri için 1 milyar 454,6 milyon, savunma ödemeleri için 677 milyon, bütçe finansman desteği için 350 milyon ve kamu sektörü diğer ödemeler için ise 141,5 milyon Türk Lirası kaynak aktarıldı.
KEİ ofisinden elde edilen bilgilere göre, her zaman tüm desteği ile KKTC’nin yanında olan Türkiye, İktisadi ve Mali İşbirliği Andlaşmasında KKTC tarafından taahhüt edilen ve imza altına alınan ve mevzuat değişikliği gerektiren eylemlerin gerçekleştirilmemesine rağmen en son Aralık 2021’de toplam 754,5 milyon Türk Lirası destek sağladı.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde sağlık alanında da Kıbrıs Türkünü yalnız bırakmayan Türkiye, Acil Durum Hastanesinin inşası başta olmak üzere önemli sayıda Kovid-19 aşısı hibesi sağladı. Bu kapsamda, 490 bin doz Sinovac, 229 bin 390 doz Biontech olmak üzere toplam 719 bin 390 doz aşı hibe etti.
Türkiye ve KKTC arasında kaynak akışının gerçekleşmesi için gerekli olan 2022 yılını kapsayan Anlaşmanın hazırlıkları ise teknik düzeyde devam ediyor. Teknik heyetler çalışmalarını tamamladıktan sonra Anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
 
 
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