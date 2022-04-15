Türkiye’den KKTC’ye 4 milyar 250 milyon lira kaynak

2022 yılı Türkiye-KKTC İktisadi Mali İş Birliği Protokolü Ankara’da imzalandı. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayrıldığını açıkladı







Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü” Ankara’da imzalandı.

Protokolle, Türkiye'den KKTC'ye ağırlıkla hibe ve kredi olarak 2022 yılı için KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarılması öngörülüyor.

Protokole, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koydu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ağırlıkla hibe ve bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 yılı için toplam 4 milyar 250 milyon lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay protokolün imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına KKTC'yi selamlayarak başlayan Oktay, 2021'de Türkiye'nin önemli proje ve yatırımlara imza attığını vurguladı.

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 60 milyon lira harcandığını, bu kapsamda, sulama iletim tüneli ve galeri yapısının imalatının tamamlandığını ifade eden Oktay, sonrasında Mesarya Ovası'nın sulanmasına yönelik Orta Mesarya Ovası Ana İletim Hattı'nın ilk kısım inşaatına başladığını kaydetti.

Planlanan kara yollarının önemli bölümünün yapımının tamamlandığını, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve İskele-Çayırova yolunu hizmete açtıklarını, 48 kilometrelik köy yolunu da yenilediklerini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Yeni Ercan Havalimanı'nda sona gelindi. İmalatların büyük bölümü tamamlanmış olup, havalimanına giden yol üzerindeki çift şerit yolun yapımına da başlanmıştır. KKTC'de e-Devlet projesini e-Nüfus, e-Kimlik, EBYS, e-Gümrük, e-MEB, e-Tüzel, MAKS, Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) ve Kamu Yönetim Sistemi ile aşama aşama hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Bu aslında KKTC'li tüm Kıbrıs Türklerinin hayatını kolaylaştıracak çok ciddi bir projedir. Bugüne kadar KKTC'ye 720 bin doza yakın aşı ulaştırdık. Acil kullanım onayını aldığımız TURKOVAC'ı da KKTC halkının kullanımına sunmuş durumdayız.

Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı dönemde önemli katkı sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesini KKTC genelinde uygulamaya koyduk. Böylece İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC'ye 2021 yılında 2 milyar 623 milyon Türk lirası aktarılmış oldu. Bu tutarın 1 milyar 454,6 milyon lirası altyapı ve reel sektör faaliyetleri için, 677 milyon lirası savunma ödemeleri için, 492 milyon lirası bütçe finansman desteği için aktarılmıştır. Bu kaynağın 1 milyar 833 milyon lirası harcamaya dönüşmüştür."

“KKTC’Yİ KALKINMA HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIYORUZ”

Dün imzalanan 2022 yılı Türkiye-KKTC İktisadi Mali İş Birliği Protokolü ile Türkiye ve KKTC’nin yıllardır sergilediği dayanışmayı bir kez daha perçinlediklerini belirten Oktay, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde KKTC’yi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz” dedi.

Kurumların da katkısıyla uzun soluklu bir istişare sonrasında şekillendirilen bu protokolün öncekilerden biraz daha farklılık arz edeceğini belirten Oktay, “Daha kurumsal yapıda sürdürmeyi arzu ettiğimiz Türkiye-KKTC ilişkisinin de temelini atıyor olacak” şeklinde konuştu.

Önceliğin KKTC’nin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğunu vurgulayan Fuat Oktay, katma değer üreten, iş ve aş odaklı istihdamı, sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçi üretim yapısını güçlendirecek alanlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda protokolün anlaşmanın kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar, savunma, güvenlik ve adalet olmak üzere 4 ana eksen üzerine odaklandığını belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Bu politikalar ve bileşenlere olan eylemler KKTC kamu-kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, bütçe açığının önemli ölçüde giderilmesi, verimlilik çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlerin alınması, savunma sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ile sanayi ve ticaretin geliştirilmesi imzalanan mali protokolün önemli hedeflerinden bazılarıdır.”

Oktay, sivil toplumun desteklenmesi, istihdam, sağlık, sosyal politikalar, eğitim, yükseköğretim, ulaştırma ve enerji altyapısının takviye edilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesi, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, istatistik, bilişim ve teknoloji altyapısının daha da geliştirilerek sağlamlaştırılmasının anlaşmada öne çıkan hususlar olduğunu kaydetti.

Fuat Oktay, ağırlıklı olarak hibeyle, bir kısmı da kredi olarak KKTC’ye 2022 için toplam 4 milyar 250 milyon TL kaynak ayrıldığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün hayatına doğrudan dokunacak, birçok hizmeti kolaylaştıracak çok sayıda projeyi KKTC makamlarıyla eş güdüm halinde hayata geçireceklerini belirten Oktay, şöyle devam etti:

“Bu eşgüdüm ve uyumun artırılmasını teminen KKTC tarafının belirlenen kalkınma hedeflerini ve projelerin ilerlemesini yavaşlatan veya engelleyen hususları hızlıca tespit ederek mevzuata uygun şekilde bunları gidereceğine olan inancımız da tamdır.”

Türkiye olarak Kıbrıs Türkünün hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemediklerini, bundan sonra da gayretlerini aynı şekilde sürdüreceklerini belirten Fuat Oktay, “KKTC hükümetinden beklentimiz popülist yaklaşımlardan uzak, yapısal ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirmeleridir” dedi.













Projeler neler?





Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkına dünya standartlarında yatırım ve alt yapı sağlama vizyonu ve anlayışıyla hayata geçirilecek projeleri şöyle aktardı:





Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları,



İhale aşaması ve yer tesliminin ardından 750 günde tamamlanması planlanan Lefkoşa 500 yataklı devlet hastanesi



Tıbbi donanımlı ve tedavi birimleriyle önde gelen sağlık merkezlerinden biri olması için temeli atılan 100 yataklı Girne Askeri Hastanenesi



İçme suyu Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulamaları ve atık su arıtma kapsamında DSİ projeleri.



Karayolları Master Plan uygulama projesi kapsamında çevre yolu, bölünmüş yol ve köy yolları bakım ve onarım projeleri



4 yıllık enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik iki Adet Mobil Treyler Elektrik santralinin kurulması projesi



Belediye ve köylerin alt yapılarına katkı ve organize sanayi bölgeleri alt yapı katkı.





Protokolde neler var?



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün detayları ortaya çıktı.

Anlaşma metninde KKTC kamu maliyesinin mali disiplin çerçevesinde gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbir, reform ve yasaları yataya geçirilmesi vurgulandı.

Anlaşmada ayrıca reform ve eylemlerin en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizilirken anlaşmanın ana başlıklarını; Kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikaları, ekonomi ve finans politikaları, sosyal politikalar ve adalet güvenlik ve savunma giderleri oluşturdu.

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında altyapı yatırım ve reel sektör projeleri için 2 milyar 164 milyon TL, faaliyet ödeneklerine 96 milyon TL, savunma ödeneklerine ise 940 milyon TL kaynak aktarıldı.

Ankara’da dün imzalanan protokolde KKTC’ye 1 milyar 50 milyon TL kredi yardımında bulunulacağı ifade edildi.

Kredi yardımı yapılan 1 milyar 50 milyon TL’den ise 500 milyon TL’si kamu sektörü cari bütçe açığına katkı, 100 milyon TL’si kamu sektörü diğer harcamaları için, 450 milyon TL’si ise reform destek ödeneği olarak protokole yazıldı.

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında çok sayıda projede finanse edilecek.

İşte finanse edilecek bazı projeler:

- Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesi

- Yeni Güzelyurt Hastanesi ve Son Etap Yapım İşleri Projesi

- AMATEM Projesi (Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi Projesi)

- Sağlık alanında tıbbi teçhizat ve teknik cihaz alımı

- Polis Teşkilatının Güçlendirilmesi

- Geçitkale İtfaiye ve Karakol Binası Yapım Projesi

- Sanayi ve Turizm sektörüne proje destekli kısmi hibe programları

- Çocuk ve Gençlik Merkezi projeleri

- E-Devlet ile ilgili birçok proje

- Belediye altyapılarına katkı projesi

