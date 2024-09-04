banner913
banner932
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
Bağlıköy’de alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü, dört kişi tutuklandı
15 0
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın
15 0
 
Cevdet Yılmaz geliyor
Cevdet Yılmaz geliyor
22 0
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
Taçoy'un çağrısı olumlu yanıt buldu
24 0
Büyük acı
Büyük acı
89 0
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
Cihangir’de uyuşturucu bulundu
64 0
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
En fazla yağış Geçitkale’ye düştü
18 0
banner1032

Türkiye’de zam şampiyonu üniversite eğitimi

banner1020

Türkiye’de TÜİK ağustos ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 arttı

banner1045
Türkiye’de zam şampiyonu üniversite eğitimi
banner971

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Ağustosta tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.47 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 90.35 oldu.

TÜİK'e göre ağustos ayının zam şampiyonu ise üniversite eğitimi oldu. Üniversite eğitimi fiyatı ağustosta aylık bazda yüzde 43,2 oldu. Onu yüzde 41,56 ile havayolu taşımacılığı izledi.
Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 38,58 ile şans oyunları, yüzde 27,64 ile doğalgaz fiyatları oldu. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.