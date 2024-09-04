Türkiye’de zam şampiyonu üniversite eğitimi

Türkiye’de TÜİK ağustos ayı tüketici enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ağustosta tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.47 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 90.35 oldu.

TÜİK'e göre ağustos ayının zam şampiyonu ise üniversite eğitimi oldu. Üniversite eğitimi fiyatı ağustosta aylık bazda yüzde 43,2 oldu. Onu yüzde 41,56 ile havayolu taşımacılığı izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 38,58 ile şans oyunları, yüzde 27,64 ile doğalgaz fiyatları oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 120,81 ile eğitim oldu.