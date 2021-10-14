Türkiye Merkez Bankası yönetiminde operasyon dövizi uçurdu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

Merkez Bankası'na gece yarısı atama operasyonu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre iki başkan yardımcısı ile bir PPK üyesi görevden alındı.

Kararın ardından dolar/TL rekor tazelerken, 9,13020 seviyesine kadar yükseldi.