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Türkiye, KKTC tarım sektöründe 5 bin 663 üreticiye hibe desteği

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Türkiye, KKTC’de kovid-19 salgınından zarar gören, bitkisel ürün üreticisi, arıcı ve balıkçı toplam 5 bin 663 üreticiye, 9 milyon 968 bin TL hibe salgın ödemesi yaptı

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Türkiye, KKTC tarım sektöründe 5 bin 663 üreticiye hibe desteği

Kovid-19 salgının başından beri KKTC’ye her türlü desteği veren Türkiye, imzalanan mali protokol çerçevesinde bu desteğini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye, başta tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, eğitim, kültür sektörleri olmak üzere toplumun hemen her kesimine geri ödemesiz hibe destek programları kapsamında katkı yapıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kriterler üzerinden, tarım sektöründe faaliyet gösteren ve salgından olumsuz etkilendiği değerlendirilen bitkisel ürün üreticisi, balıkçı ve arıcılara, hibe şeklinde 9 milyon 968 TL salgın destek ödemesi yapıldı. 

 Geri ödemesiz yapılan salgın destek ödemesi, bitkisel ürün üreticisi, arıcı ve balıkçı toplam 5 bin 663 üreticinin hesabına yatırıldı. 

Destek miktarı şu kriterlere göre belirlendi: 

Faaliyet Türü:                                                              Destek tutarı: 

Tahıl ve yem bitkisi üretimi (30-500 dönüm arası) 

12 TL/Dönüm 

Sulu yem bitkisi üretimi (10-100 dönüm arası) 

40 TL/Dönüm 

Sebze ve yemlik baklagil üretimi (5-70 dönüm arası) 

10 TL/Dönüm 

Meyve ağacı (5-70 dönüm arası) 

40 TL/Dönüm 

Patates üretimi (5-30 dönüm arası) 

100 TL/Dönüm 

Modern sera ve iklim kontrollü sera 

750 TL/Dönüm 

Örtü altı 

500 TL/Dönüm 

Alçak tünel 

250 TL/Dönüm 

Arıcılık (20-300 kovam arası) 

15 TL/Kovan 

Balıkçılık 

1.000/Balıkçı 

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