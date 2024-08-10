banner913
banner932
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
20 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
26 0
 
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
53 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
27 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
70 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
119 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
30 0
banner1032

Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlükte

banner1020

2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edilen anlaşmayla ilgili açıklamayı TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptı

banner974
Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlükte
banner971
Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiği bildirildi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edilen anlaşmaya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 5 Haziran'da imzaladıkları Türkiye- KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının, Resmi Gazete'de yayımlanarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdiğini belirtti.

“Anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız”

Anlaşma ile ulaştırma, altyapı, turizm, sanayi, eğitim, sağlık, enerji, tarım, modern sulama, girişimcilik gibi birçok alanda sürdürülen projeler kapsamında, 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"KKTC ile birlikte Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için işbirliği ve dayanışma içinde çalışacak ve anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim milli meselemizdir. Bugün tüm süreçleriyle yürürlüğe giren anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.