Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması yürürlükte

2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edilen anlaşmayla ilgili açıklamayı TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptı

Türkiye-KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiği bildirildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edilen anlaşmaya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 5 Haziran'da imzaladıkları Türkiye- KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği anlaşmasının, Resmi Gazete'de yayımlanarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe girdiğini belirtti.



“Anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız”



Anlaşma ile ulaştırma, altyapı, turizm, sanayi, eğitim, sağlık, enerji, tarım, modern sulama, girişimcilik gibi birçok alanda sürdürülen projeler kapsamında, 2023 yılından devirlerle birlikte yaklaşık 16 milyar lira ödenek tahsis edildiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"KKTC ile birlikte Kıbrıs Türkü'nün ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü bir seviyeye gelmesi için işbirliği ve dayanışma içinde çalışacak ve anlaşmada yer verdiğimiz projeleri gecikmeksizin tamamlayacağız. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti ve güvenliği nasıl milli davamız ise üreten, büyüyen, müreffeh, mali yapısı güçlü bir KKTC de bizim milli meselemizdir. Bugün tüm süreçleriyle yürürlüğe giren anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

