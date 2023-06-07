“Türkiye ekonomisinin KKTC’ye yansıması 10 katı”

Ekonomist Mehmet Saydam, Türkiye ekonomisinin zarar görmesinden sonra KKTC’ye yansıma şeklinin 10 katı olduğunu vurguladı

Ekonomist Mehmet Saydam, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa konuk olarak ‘Türkiye’deki seçimden sonra ekonomi politikası’ ve ‘KKTC’deki ekonomik kriz’ hakkındaki güncel görüşlerini aktardı.

Ekonomist Mehmet Saydam, Ak Parti’nin 2000’li yılların başındaki ekibi gibi bir ekip kurduğunu ifade ederek, bunlarda en çok göze batanlardan bir tanesinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu söyledi.

“Son 5 ile 7 yıldır Türkiye’nin ciddi şekilde inatla sürdürdüğü bir ekonomik sistemi vardı” şeklinde konuşan Mehmet Saydam, birçok ekonomistin bu şekilde ilerlenmemesi gerektiğini söylediğine dikkatleri çekerek, bu şekilde yaşanılamayacağına değindi.

Saydam, ekonomi adına da Şimşek’in bu görevi kabul etmeden önce Erdoğan ile birkaç ön görüşme yaptığını ve uygulayacağı politikanın son 7 yıldan farklı şekilde olacağını söylediğini vurguladı.

Saydam, Şimşek’in ekonomi adına çok önemli bir açıklama yaptığını ve “Artık Türkiye ekonomisinin realist düzene gelme zamanıdır. Uluslararası kabul görmüş şeffaf ve sorgulanabilir bir yapıya geçiş yapacağız” şeklinde konuştuğunu kaydetti.

“Yani biz realist olmayan bir ekonomi politikası izleyerek bu hale geldik demek istiyor…” şeklinde konuşan Saydam, Şimşek’in ekonomi alanında çok donanımlı bir kişi olduğunu ve bu yüzden konuşmasından bu anlamın çıkarılabileceğini dile getirdi.

“Bu toparlanma hemen yarın olmaz kısa vadede toparlanması gerçekten 2 yıl alacaktır” diyen Saydam, Türkiye ekonomisinin zarar görmesinden sonra KKTC’ye yansıma şeklinin ise 10 katı şeklinde olduğunu vurguladı.

Mehmet Saydam konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye Merkez Bankası’nın seçim öncesinde açıklamış olduğu beklenti yıl sonuna kadar yüzde 33-37 bandında enflasyon gerçekleşmesi. Dolarda 24 TL, euroda 27 TL, sterlinde ise 30 TL bandında gibi bir öngörüleri var… Olumlu pencereden bakılırsa bu seçim öncesi yapılan tahminlerdi, Şimşek’in yapacağı değişiklerle bu rakamlar daha aşağılara çekilebilir."

KKTC’deki ekonomik krizi de değerlendiren Mehmet Saydam, KKTC halkının alım gücünün yok olduğuna dikkat çekti.

Bütün maliyetler artınca fiyat etiketlerinin de arttığının altını çizen Saydam, belirli sektörlerin ise alıcıları olduğu için elindekileri satmaya devam ettiğini kaydetti.

“Belirli sektörler fiyatlandırma yapabiliyor geçtiğimiz günlerde okullarda bile aynı şeyler yaşandı… Özel okullar fiyat artışı yaptı çünkü eylül ayından eylül ayına çalışıyorlar ve dövizin nereye gideceği belli olmuyor” diyen Saydam, Temmuz’da asgari ücretin artacağını 14 bin 500 TL ile 15 bin TL bandında olacağını söyledi.

Ocak ayında ve haziran ayında asgari ücret için yeni artışlar olabileceğini de kaydeden Saydam, “Okullar ise yıl içinde fiyat artıramayacağına göre eylülden eylüle hesapladılar…” dedi. Devletin ise bu fiyat artışlarına müdahale edemeyeceğini dile getiren Saydam, “Ancak devlet okullarına yatırım yapabilirler” şeklinde konuştu.

Bu vakitten sonra ise sterlinin 27 TL’den 29 TL’ye çıktığında bir şey değişmeyeceğinin altını çizen Saydam, 26 TL’ye düştüğünde sevinildiğini ama 4 senede 12-13 TL’den buralara gelindiğini belirtti.

“Zorunlu olarak ihtiyacınız yoksa borçlanmayın…” şeklinde konuşan Saydam, tüketici kesiminin de bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

