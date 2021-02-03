Türkiye'de enflasyon Ocak'ta da beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak'ta tüketici fiyatları yıllık yüzde 14,97 artışla, Kasım ve Aralık'ın ardından yine beklenti üzerinde geldi. Tüketici fiyatlarında Ocak'ta aylık artış ise yüzde 1,68 olarak kaydedildi

Türkiye'de Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı.

Ocak ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 15,50 olarak kaydedildi.

Üretici fiyatlarında da yükseliş ivmesi Ocak'ta devam etti. Verilere göre üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 26,16 arttı. Üretici fiyat endeksinde aylık artış ise yüzde 2,66 oldu.

Ekonomistlerin beklentisi %14,68 olmuştu

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 14,68 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

Ankete katılan ekonomistlerin Ocak ayına ilişkin aylık beklentisi ise yüzde 1,42 olarak kaydedildi.

Ankette en yüksek beklentiyi paylaşan kurum Ocak ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,82 artacağını, en düşük beklentiyi paylaşan kurum ise yüzde 0,90 artacağını tahmin etmişti. Ankette 2021 yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 11 oldu.

Kasım ve Aralık aylarında enflasyon ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık'ta yıllık enflasyon yüzde 14,60 olmuştu.

