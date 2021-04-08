Türkiye'de döviz mevduatları 2 haftada 11 milyar dolar eridi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,5 milyar dolar azaldı. Böylece 2 hafta içerisinde döviz hesaplarındaki düşüş 11 milyar doları buldu

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 milyar 468,2 milyon dolar düşüş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 223 milyar 669,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2 Nisan ile sona eren haftada

221 milyar 201,1 milyon dolara geldi.



Döviz hesapları bir önceki haftada 8,8 milyar dolar düşüş kaydetmişti. Böylece 2 hafta sonunda döviz mevduat hesapları 232,5 milyar dolardan 221,2 milyar dolara geriledi.