Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasanın beklentilerine paralel politika faizini yüzde 17’de sabit tuttu. Merkez Bankası’nın kararının ardından 6.95 lira seviyelerinde olan dolar kurunda anlamlı bir hareket yaşanmadı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın enflasyon raporunda vurguladığı yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar sıkı para politikasının sürdürüleceği vurgusu da ilk kez PPK metnine girdi.



Analistler Merkez Bankası’nın kasım ve aralıkta yaptığı sıkılaşmanın etkilerini gözlemlemeye devam etme yönünde politika faizini sabit bıraktığını dile getirirken yukarı yönlü risklerin takip edildiği ve kararlılıkla enflasyonla mücadele vurgusunun tekrarlanmasının önemli olduğunu belirtti. Analistler ilave ek sıkılaştırma yapılabileceği ifadesinin de yine metinde yer almasının politika kararlılığı açısından doğru bulunduğunu söyledi.



PPK metninde salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam ettiği belirtilerek finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başladığı kaydedildi.



"TCMB’nin enflasyonla mücadele kararlılığının toplantı metninde de sürüyor" Emtialardaki yükselişe dikkat çekildi



PPK metnine göre, iç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Metinde, şöyle denildi: “Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarında süregelen artış eğilimi ve bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır.”



Uzun bir süre sıkı duruş sürecek



Metinde, 2021 yılsonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğine dikkat çekilerek, gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı kaydedildi.



Metne ilk kez yüzde 5 hedefi de bu PPK’da girmiş oldu. Metinde, şu ifadeler yer aldı: “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.”

Merkez Bankası'nın faizi değiştirmeme kararını değerlendiren Ahlatcı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, enflasyonla mücadelenin ve yüzde 5 hedefinin PPK toplantı metnine girdiğine işaret ediyor. Ürkün'ün değerlendirmeleri şöyle:

"TCMB hem bizim beklentimiz hem de piyasa beklentisi dahilinde politika faizinde değişikliğe gitmedi ve %17 seviyesinde bıraktı. Toplantı metnine baktığımızda genel olarak Ocak ayı toplantısındaki açıklamaların yerini korurken ufak bazı eklemelerin de olduğu görülüyor. Önceki toplantı metninden farklı olarak bu metne Naci Ağbal’ın önceki açıklamalarında da belirttiği kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar ifadesi ile birlikte para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir açıklamasının eklediği göze çarpıyor. Bu anlatımda TCMB’nin döviz girişine imkan verecek reel faiz düzeyini gözetmeye devam edeceğini, yeni faiz artırımlarına kapının açık bırakıldığını görüyoruz. Sonuç olarak TCMB’nin enflasyonla mücadele konusunda kararlılığının bu toplantı metninde de sürdürüldüğü gözleniyor. Gıda ve emtialarla birlikte enerji fiyatlarındaki artışla gözlenen/gözlenecek olan fiyat artışlarının etki ettiği enflasyon görünümünün Nisan ayına kadar yukarı yönlü olabileceği ve bu aydan sonra geri çekilme eğiliminin kur hareketlerinin birikimli etkilerinin de azalmasıyla oluşmasını beklediğimiz ortamda enflasyonda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi adına uzun bir süre daha faiz indirimlerini konuşacağımızı söylemek bugünkü toplantı sonrası açıklama metnine baktığımızda mümkün görünmüyor."