banner762
banner815
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
21 0
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
“Şoför, annenin çığlıklarını umursamadı”
683 0
 
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
Doğan’da tesisleşme çalışmaları hız kazandı
13 0
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
29 0
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor
20 0
“Direnişimiz artacak”
“Direnişimiz artacak”
15 0
UKÜ galibiyetle başladı
UKÜ galibiyetle başladı
15 0
banner797
banner794

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

banner476

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Metinde makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği ifade edildi. Merkez Bankası önceki karar metninde böyle bir mesaj kullanmamıştı.

Merkez Bankası yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili ifadelerinde de değişikliğe gitti. Bir önceki karar metninde cari denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade edilirken, bu metinde söz konusu risklerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Sabit bırakması bekleniyordu

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre Mart ayında enflasyon yüzde 61,1 seviyesine yükselmişti.

-Karar metni anlık olarak güncellenecektir. Karar ve kararla ilişkili yorumlar için Bloomberg HT yayınını Youtube sayfasındaki canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.