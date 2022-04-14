Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.

Karar metninde para politikasına ilişkin gözden geçirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Metinde makroihtiyati politika çerçevesinin de güçlendirileceği ifade edildi. Merkez Bankası önceki karar metninde böyle bir mesaj kullanmamıştı.

Merkez Bankası yüksek seyreden cari işlemler açığı ile ilgili ifadelerinde de değişikliğe gitti. Bir önceki karar metninde cari denge üzerinde enerji kaynaklı risklerin devam ettiği ifade edilirken, bu metinde söz konusu risklerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Sabit bırakması bekleniyordu

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre Mart ayında enflasyon yüzde 61,1 seviyesine yükselmişti.

-Karar metni anlık olarak güncellenecektir. Karar ve kararla ilişkili yorumlar için Bloomberg HT yayınını Youtube sayfasındaki canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz