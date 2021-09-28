Türkiye, 2.5 milyar TL taahhüt etti, 742 milyon gönderdi

Türkiye, KKTC’ye 2021 bütçesinde 2.5 milyar TL kaynak göndermeyi taahhüt etmişti ancak bugüne kadar gelen para yaklaşık 742 milyon oldu. Yani taahhüt edilen rakamın sadece yüzde 29.67’si verildi



Ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Türkiye'den KKTC'ye ulaşan toplam yardım ve kredileri gözler önüne serdi.

Barçın, Türkiye’nin taahhüt ettiği rakam ile Türkiye’den KKTC’ye ulaşan rakamları karşılaştırdı.

Barçın’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Toplam TC yardım ve kredileri

2021 Bütçesinde TC’nin göndermeyi taahhüt ettiği rakam 2,500,000,000 TL olup Ağustos sonu itibariyle gerçekleşen 741,838,513 TL’dir yani taahhüt edilen rakamın %29.67’sidir.

ALT KALEMLER

Hibe olarak verilmesi taahhüt edilen TC Yatırım kalemi için 2021 Bütçesinde öngörülen 600,000,000 TL, Gerçekleşen 14,350,100TL’dir yani %2.39’dur.

Her yer şantiye olacaktı ya,

Savunma için 2021 Bütçesinde öngörülen 750,000,000 TL, Gerçekleşen 362,044,706 TL’dir yani %48.27’dir.

Reel Sektörün Desteklenmesi için 2021 Tadil Bütçede öngörülen 237,730,000 TL, Gerçekleşen 46,389,470 TL’dir yani %19.51’dir.

TC Kredileri yani Kamu Maliyesinin Desteklenmesi için 2021 Bütçesinde öngörülen rakam 1,150,000,000 TL olup gerçekleşen 319,054,237 TL’dir yani taahhüt edilen rakamın %27.74’dür.

İlk 3 kalem yani TC hibeleri için 2021 bütçesinde 1,350,000,000 TL ön görülürken gerçekleşen 422,784,276 TL’dir yani %31.32’dir.

Toplam gönderilen paranın %48.80’i askeri harcamalar içindir.

SONUÇ

Bütçe hazırlanırken ve ekonomi politikaları belirlenirken askeri harcamalar hariç TC’ye hiçbir türlü bel bağlamamak gerekli olup kayıt dışılıkla mücadele edip çözüm ürettiğimiz takdirde, bütçemizi büyültüp kendi kendimize ekonomik olarak yetebiliriz”

