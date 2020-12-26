Türkiye 2 milyar taahhüt etti, 680 milyon gönderdi

Ekonomist Devrim Barçın’a göre Türkiye, 2020 yılı KKTC bütçesi için 2 milyar 240 milyar TL yardım taahhüt ederken 11 ay sonunda bu rakamın sadece 680 milyon TL’sini verdi

Barçın’ın verilerine göre 2020 yılı için KKTC, kendi bütçesiyle 216 milyon TL’lik yatırım yaparken, TC yardımı ile yatırım sadece 31 milyon TL oldu. Barçın “Bu ülkede kendi kendimizi yönetecek maddi kaynak vardır, yeter ki bu yönde siyasi irade olsun” yorumunu yaptıSendikacı ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin KKTC bütçesine 2020 yılı için taahhüt ettiği ve gerçekleşen miktarlar konusunda tablo yayınlayarak açıklama yaptı. Barçın “Bu ülkede kendi kendimizi yönetecek maddi kaynak vardır, yeter ki bu yönde siyasi irade olsun.” dedi.Devrim Barçın paylaştığı ilk tabloda 2020'de TC'nin göndermeyi taahhüt ettiği alan ve rakamları koyu renk, taahhüde karşın 11 ayın sonunda gönderilen veya gerçekleşen miktarlar da açık renk ile gösterildiğini belirtti.TC’nin 2020 yılında KKTC bütçesi için toplam 2 milyar 240 milyon TL civarında katkı göndermeyi taahhüt ettiğini belirten Barçın, bunun 1 miyar 191 milyon TL’sinin Kamu maliyesine, 314 milyon TL’sinin yatırım için, 736 milyon TL’sinin savunma için gönderileceğini kaydetti.Ancak 11 ay sonu itibariyle, yatırım için 31 milyon TL, kamu maliyesine 66 milyon TL, savunma için ise 582 milyon 652 bin TL gönderildiğini belirten Barçın, 2021 Bütçesinde ise TC'nin göndermeyi taahhüt ettiği miktarın Yatırım için 600 Milyon TL, Savunma için 750 Milyon TL, Kamu Maliyesi için Kredi olarak 1 Milyar 150 Milyon TL yani toplam 2 milyar 500 milyon TL olduğunu söyledi.Ekonomist Devrim Barçın yaptığı paylaşımdaki diğer tabloda ise 2019 ve 2020 yıllarında yapılan yatırımların KKTC bütçesi ve TC kaynakları ile olan yatırımları gösterdi.Barçın, tabloda 2020 yılında kendi bütçe kaynaklarımız ile yaptığımız yatırımın (koyu) 216 Milyon TL iken, TC kaynaklı yatırım (açık) 31 Milyon TL olduğunu belirtti. Aynı durumu 2019 yılı için de yaptığını ifade eden Barçın, 2019 yılında ise kendi bütçemizle 119 milyon TL yatırım yapılırken, TC kaynaklı sadece 9 milyon TL’lik yatırım yapıldığına dikkat çekti.Barçın bu tablolara bakarak şu yorumu da paylaştı:“Özetle dostlar, "bu ülkede TC yardımları olmazsa kamu yatırımları olmaz", "bu ülkedeki kamu yatırımları TC sayesindedir" gibi söylemlerin gerçeklikle bir alakası olmadığı en azından son iki yıldır olmadığı çok açık bir şekilde resmi verilerde görülmektedir. Bu ülkede kendi kendimizi yönetecek maddi kaynak vardır, yeter ki bu yönde siyasi irade olsun.”2020 bütçesinde taahhüt edilen ve gerçekleşen TC Yardım ve Kredileri