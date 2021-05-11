TürkBankası T-Gate projesiyle teknoloji ihracına kapı açacak

Kıbrıs’ta Haziran ayında faaliyete geçecek T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı Merkezi ile ilgili hazırlıklar kapsamında ekosistemin haritalanmasına başlandı. TürkBankası Grubu benzer bir çalışmayı, Türkiye’nin fintek sektörü ile ilgili olarak da yapmıştı



T-Gate, yatırımı ve girişimciliği teşvik ederek, İstanbul / Londra / Lefkoşa'da finans ve teknoloji girişim ekosistemi oluşturmayı hedeflemiş üyelik tabanlı bir hibrit platformdur.

Kıbrıs’ta Haziran ayında faaliyete geçecek T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı Merkezi ile ilgili hazırlıklar kapsamında ekosistemin haritalanmasına başlandı. TürkBankası Grubu benzer bir çalışmayı, Türkiye’nin fintek sektörü ile ilgili olarak da yapmıştı.



“ Gençlere dışa açılımda potansiyel güç olacak ”



T-Gate’den sorumlu TürkBankası Grubu Yönetici Direktörü Erhan Raif, T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini, bu merkezin KKTC’deki bilişim sektörüne, girişimcilere ve gençlere dışa açılım konusunda çok önemli bir potansiyel olacağını ifade etti. Merkez ile ayrıca yurt dışındaki gerek girişimcilere gerekse yatırımcılara KKTC yazılım sektörünün tanıtılmasının hedeflendiğini belirten Erhan Raif ayrıca, ister start-up olsun ister kurumsallaşmış bir şirket olsun, herkese ulaşmak istediklerini, projeye verilen önemin işareti olarak da çok değerli iki profesyonel olan Berna Berberoğlu ve Melis Güvensoy’u projeye danışman olarak dahil ettiklerini kaydetti. Projeye, Londra merkezli ve bünyesinden iki unicorn şirket çıkaran SuperCharger Ventures de destek veriyor.



“Proje, teknoloji ihracında sınırları kaldıracak”



TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan üç ülkede faaliyet gösteren TürkBankası Grubunun uluslararası vizyonundan doğan T-Gate’in, Banka’nın devam eden dijital dönüşüm programında bir mihenk taşı olacağını, bunun da ötesinde, ülke ekonomisine nefes olacak teknoloji ihracatı için tüm sınırların kaldırılmasına imkan yaratacağını vurguladı.



Proje Danışmanlarından Berna Berberoğlu “ Birçok ilki içinde barındıracak T-Gate projesi bilişim sektörünün inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki adresi olacak. T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı merkezi ile yaratılacak ekosistemde hem yatırımcılar hem de girişimciler kazanacak ve dünyaya açılma fırsatı yakalayacak ” şeklinde konuştu. Melis Güvensoy’un projeye ilişkin görüşleri şöyle: “ T Gate, KKTC’de üretmek, globale ulaşmak ve hayal kurmak isteyen herkese yepyeni bir rota, bakış açısı ve nefes olacak bir projedir. T-Gate projesi sayesinde, adanın ötesindeki coğrafyalarla da yazılım ve teknoloji üzerinden güçlü köprüler kurulabilecek ”



Berna Berberoğlu birçok yerel ve uluslararası kurumda rekabet edebilirlik, özel sektörün geliştirilmesi, inovasyon, girişimcilik ve ekonomik büyüme alanlarında görev yaptı. Melis Güvensoy ise inovasyon yönetimi ve hızlandırması, start-up ve scale-up geliştirme, yaşam bilimleri ve teknoloji alanlarında iş geliştirme ve yatırım danışmanlığı görevlerinde bulundu.



Yürütülmekte olan ekosistem haritalanması çalışmasına dahil olmak isteyen girişimciler ve bilişim sektörü paydaşları şu linklerden;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBY2A_hCyWgenkUJMmlS8Shkc3-4PazZYlqYJoyUQFAkLCoA/viewform



T-Gate

TürkBankası, KKTC’nin bilişim adası olması hedefiyle, T-Gate projesini adaya getirmek için ilk adımları attı.T-Gate, yatırımı ve girişimciliği teşvik ederek, İstanbul / Londra / Lefkoşa'da finans ve teknoloji girişim ekosistemi oluşturmayı hedeflemiş üyelik tabanlı bir hibrit platformdur.Kıbrıs’ta Haziran ayında faaliyete geçecek T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı Merkezi ile ilgili hazırlıklar kapsamında ekosistemin haritalanmasına başlandı. TürkBankası Grubu benzer bir çalışmayı, Türkiye’nin fintek sektörü ile ilgili olarak da yapmıştı.T-Gate’den sorumlu TürkBankası Grubu Yönetici Direktörü Erhan Raif, T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı merkezinin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini, bu merkezin KKTC’deki bilişim sektörüne, girişimcilere ve gençlere dışa açılım konusunda çok önemli bir potansiyel olacağını ifade etti. Merkez ile ayrıca yurt dışındaki gerek girişimcilere gerekse yatırımcılara KKTC yazılım sektörünün tanıtılmasının hedeflendiğini belirten Erhan Raif ayrıca, ister start-up olsun ister kurumsallaşmış bir şirket olsun, herkese ulaşmak istediklerini, projeye verilen önemin işareti olarak da çok değerli iki profesyonel olan Berna Berberoğlu ve Melis Güvensoy’u projeye danışman olarak dahil ettiklerini kaydetti. Projeye, Londra merkezli ve bünyesinden iki unicorn şirket çıkaran SuperCharger Ventures de destek veriyor.TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan üç ülkede faaliyet gösteren TürkBankası Grubunun uluslararası vizyonundan doğan T-Gate’in, Banka’nın devam eden dijital dönüşüm programında bir mihenk taşı olacağını, bunun da ötesinde, ülke ekonomisine nefes olacak teknoloji ihracatı için tüm sınırların kaldırılmasına imkan yaratacağını vurguladı.Proje Danışmanlarından Berna Berberoğlu “ Birçok ilki içinde barındıracak T-Gate projesi bilişim sektörünün inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki adresi olacak. T-Gate Teknoloji ve Yatırımcı merkezi ile yaratılacak ekosistemde hem yatırımcılar hem de girişimciler kazanacak ve dünyaya açılma fırsatı yakalayacak ” şeklinde konuştu. Melis Güvensoy’un projeye ilişkin görüşleri şöyle: “ T Gate, KKTC’de üretmek, globale ulaşmak ve hayal kurmak isteyen herkese yepyeni bir rota, bakış açısı ve nefes olacak bir projedir. T-Gate projesi sayesinde, adanın ötesindeki coğrafyalarla da yazılım ve teknoloji üzerinden güçlü köprüler kurulabilecek ”Berna Berberoğlu birçok yerel ve uluslararası kurumda rekabet edebilirlik, özel sektörün geliştirilmesi, inovasyon, girişimcilik ve ekonomik büyüme alanlarında görev yaptı. Melis Güvensoy ise inovasyon yönetimi ve hızlandırması, start-up ve scale-up geliştirme, yaşam bilimleri ve teknoloji alanlarında iş geliştirme ve yatırım danışmanlığı görevlerinde bulundu.Yürütülmekte olan ekosistem haritalanması çalışmasına dahil olmak isteyen girişimciler ve bilişim sektörü paydaşları şu linklerden;T-Gate Websitesi https://www.t-gate.co/ bilgilerini ulaştırabilirler. Lha