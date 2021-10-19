TürkBankası gecesinde “Parasal Konularda Yapılan Hatalar” irdelendi

TürkSigorta ve Turkish Dijital Teknolojiler Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal’ın aynı adla yayınlanan son kitabının da konusu olan “Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar” ile ilgili söyleşisi Lefkoşa Sarayönü’ndeki Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.

Sermaye piyasaları ile ilgilenen iş insanları ve Açık Yatırım müşterilerinin katıldığı gecede, TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene yaptığı açılış konuşmasında, Grup olarak, Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’de üzerinde çalıştıkları T-Gate projesinin, yatırımcıları, teknoloji girişimcileriyle bir araya getirerek, adadaki potansiyeli değerlendirecek ve talep görecek bir yapı oluşturacağını düşündüklerini ifade etti.

Ardından söz alan TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan konuşmasında, Dünya Yatırımcı Haftası’nda, müşterileri ve yatırımcıları Atilla Köksal’ın keyifli sohbeti vasıtasıyla bilgilendirmek istediklerini, bundan sonraki benzer etkinlikleri, TürkBankası Genel Müdürlük binasında kurulacak ve Lefkoşa’ya yepyeni bir enerji katacak olan T-Gate alanında yapmayı umut ettiklerini ifade etti.



Konuşmaların ardından, finansal alanda 30 yıllık deneyime sahip, Türk sermaye piyasalarının duayenlerinden Attila Köksal, parasal konularda yapılan hatalar hakkında deneyim ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Aynı zamanda Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanlığını da yürüten Köksal’ın, “Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar” isimli kitabını katılımcılar için imzalamasının ardından etkinlik sona erdi. Lha

