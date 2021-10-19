banner583
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
28 0
18 0
 
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
51 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
25 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
42 0
27 0
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
Kıbrıs, iklim ekstremlerinde en çok artış görülen ülkeler arasında
25 0
banner661
banner726

TürkBankası gecesinde “Parasal Konularda Yapılan Hatalar” irdelendi

banner476

banner714
TürkBankası gecesinde “Parasal Konularda Yapılan Hatalar” irdelendi
banner721

TürkSigorta ve Turkish Dijital Teknolojiler Yönetim Kurulu Üyesi Attila Köksal’ın aynı adla yayınlanan son kitabının da konusu olan “Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar” ile ilgili söyleşisi Lefkoşa Sarayönü’ndeki Rüstem Kitabevi’nde gerçekleşti.
Sermaye piyasaları ile ilgilenen iş insanları ve Açık Yatırım müşterilerinin katıldığı gecede, TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene yaptığı açılış konuşmasında, Grup olarak, Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’de üzerinde çalıştıkları T-Gate projesinin, yatırımcıları, teknoloji girişimcileriyle bir araya getirerek, adadaki potansiyeli değerlendirecek ve talep görecek bir yapı oluşturacağını düşündüklerini ifade etti.
Ardından  söz alan TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan konuşmasında, Dünya Yatırımcı Haftası’nda, müşterileri ve yatırımcıları Atilla Köksal’ın keyifli sohbeti vasıtasıyla bilgilendirmek istediklerini, bundan sonraki benzer etkinlikleri, TürkBankası Genel Müdürlük binasında kurulacak ve Lefkoşa’ya yepyeni bir enerji katacak olan T-Gate alanında yapmayı umut ettiklerini ifade etti.
 
Konuşmaların ardından, finansal alanda 30 yıllık deneyime sahip, Türk sermaye piyasalarının duayenlerinden Attila Köksal, parasal konularda yapılan hatalar hakkında deneyim ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı.
Aynı zamanda Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkanlığını da yürüten Köksal’ın, “Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar” isimli kitabını katılımcılar için imzalamasının ardından etkinlik sona erdi. Lha
 

banner342
Etiketler; #TürkBankası
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.