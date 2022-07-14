banner762
banner815
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
8 0
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
26 0
 
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
17 0
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
16 0
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
30 0
Bunu da gördük
Bunu da gördük
25 0
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
Hüseyin Arhan’dan 4.Ironman zaferi
20 0
banner797

Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

banner476

banner825
Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti.

Türk-Sen’den yaptığı açıklamada, devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile yeni belirlenen Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Bu kararı veren ve 40 Bin TL maaş alan siyasiler kendi maaşlarına altı aylık hayat pahalılığı olan yüzde 56,76 artışı uygularken altı bin TL maaş alan Asgari Ücretlilere altı aylık hayat pahalılığını bile vermeyerek, Asgari Ücretlileri ve ailelerini açlığa mahkum ettiler” dedi.

Bu nedenlerden dolayı Türk-Sen olarak yeni belirlenen 9,855 TL olan asgari ücrete resmi olarak itiraz ettikleri kaydedilen açıklamada, yeni Asgari Ücretin 10.973 TL olması ve her iki ayda bir bu ücrete hayat pahalılığı uygulanmasını talep ettiği ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.