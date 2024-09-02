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TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: “Asgari ücretliler açlığa mahkum edildi”

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, tüketim maddelerine, sağlık ve eğitime yüzde 300 zam yapıldığını, asgari ücretlilerinin “açlık sınırı altında maaş aldığını” söyledi.

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TÜRK-SEN Başkanı Bıçaklı: “Asgari ücretliler açlığa mahkum edildi”
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Bıçaklı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “asgari ücretin bin dolar düzeyinde olamayacağı” yönündeki sözlerini de eleştirdi.
Dövizde yaşanan artışın zamlara neden olduğunu söyleyen Bıçaklı, “Nerdeyse her şeye yüzde 300 artış yapılmıştır. Halkımız, çalışanlar ve özellikle de açlık sınırının altında maaş alan ve günde 12-14 saat çalıştırılan asgari ücretliler tamamen açlığa mahkum edilmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın bunları görmezden geldiğini, sermayenin temsilciğini yaptığını savunan Bıçaklı,  “ ‘Ne ekersen onu biçersin’ atasözüne baktığımızda ilk seçimde emekçiler sandıkta bunun hesabını soracaktır Sayın Tatar, siz sermayenin sözcülüğünü yapmaya devam edin.” ifadelerini kullandı.
 
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