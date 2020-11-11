Türk mali piyasalarında normalleşme sinyalleri: BIST100 zirvede

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları, hafta sonundan sarkan rüzgarın itici gücü ile dün de iyimser bir günü geride bıraktı.
- Tıpkı, TCMB Başkanı Ağbal gibi, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'da, göreve başlar başlamaz, genel ilkeleri kaleme alan bir basın açıklaması yapması, Türk mali piyasalarında kredibilite anlamında iyimserlikle karşılandı. Bilgilendirmede, özellikle "kurala dayalı işleyen piyasa ekonomisi" , enflasyonla mücadelenin para politikası yanında maliye politikaları ile de destekleneceği ve "mali disiplinden" taviz verilmeyeceği vurgusu olumlu karşılandı.
- Haftasonu, Reuters haberinde de altı çizildiği üzere, ekonominin başına genellikle özel sektörden gelen isimler yerine, bu sefer, kariyerinin tamamını kamuda geçiren, ve her kademede görev alan, teknokrat nitelikleri kuvvetli iki isim gerçek anlamda Türk mali piyasalarında normalleşme sinyallerinin devam etmesine neden oluyor.
- Bir gün önce %6 düşen ve teknik olarak çok önemli bir seviye olarak gördüğümüz 8,0 seviyesini test eden USDTRY kuru, gayet normal olarak karşıladığımız bir şekilde, kar satışlarına sahne olarak dün sabah saatlerinde 8,35 seviyesinin üzerini denedi. Lakin, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamasının olumlu karşılanmasının da yardımı ile yeniden 8,15 seviyesine gerilediğini gördük.
- GBP/USD
- Sterlin cephesinde hareketlilik dikkat çekiyor. Haftalık ve biraz da geriden gelen grafiğe bakarsak, yukarıda 1,34 - 1,3470 seviyelerine varan bir yükseliş bizleri şaşırtmayacaktır. Haftalık kapanışı görmek için sabırla bekliyoruz.
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