Türk Lirası, Rusya’nın saldırısında ağır yaralı! Dolar 14.35’e, Euro 16.26’ya, Sterlin de 19.40 TL’ye dayandı

Döviz uçtu

Döviz uçtuTürk Lirası, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısında en çok zarar gören para birimlerinden biri haline geldi. TL’de kayıplar %2’yi aştı.18.64'ten günü açan İngiliz Sterlini 19.40’a, 13.78'le güne başlayan ABD Doları 14.35’e, 15.53 TL'den günü açan Euro da 16.26 TL'ye çıktı.