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Türk Lirası: Deja vu!

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Türk Lirası: Deja vu!
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa anlizi şöyle:
  • Gündemin önem sırasını, şimdilik, ABD seçim heyecanına kaptıran meşhur 2 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin yarattığı hayal kırıklığı bir tarafta, soğumaya başlayan havalar ile şiddetlenen vaka sayıları ve alınan tedbirler, diğer tarafta piyasalar üzerinde satış baskısı kuruyor. 
  • Kuzey yarım kürede ivmelenen Covid-19 vaka sayıları moralleri bozarken, Fransa'da dün Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük can kaybı dikkat çekiyor. Avrupa cephesinde artan önlemler, ekonomik aktiviteye sekte vuracağı beklentisi ile ortak para birimi EUR üzerinde baskı kurdu: EUR/USD paritesi bu sabah 1,1770 seviyesine geriledi. 
  • Bir yandan yurtdışında esen sert rüzgarlar, diğer yandan TCMB'nin başarısız iletişim politikası ve faiz kararı sonrasında TL'nin koruma kalkanı iyice zayıfladı: USD/TRY kuru artık parabolik bir yükselişe sahne olarak her gün 1 kuruş daha yükselerek bu sabah 8,20 seviyesine kadar geldi. Benzer süreci 2018 yılından beri yaşıyoruz. Deja vu: Yaşanılan olayı daha önceden yaşamışlık... 
  • TL'nin çok açık bir şekilde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştığını not etmek gerekiyor. TCMB toplantısı öncesindeki güne nazaran, yani son 1 haftada, Türk Lirası dolar karşısında %4,6 değer kaybetti. 2013 yılına gidersek, yani son 7 gün değil son 7 yılı, yine TL'nin açık ara negatif ayrıştığını görebiliyoruz. Denge bir kere kaybolmaya gerek . 
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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