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Türk finansal varlıklarında değerlenme potansiyeli görüyoruz

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Türk finansal varlıklarında değerlenme potansiyeli görüyoruz
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Küresel mali piyasalar, yeni haftanın ilk iş gününe, 'teşvik' iyimserliğinin ışığında oldukça iyimser başladı. Hatırlanacağı üzere, Demokratların Meclis Lideri Pelosi, teşvik paketine yönelik olası bir mutabakat için Trump yönetimine Salı gecesine kadar (bu gece) süre vermişti. Trump'ın da taleplerini gevşetmesi, piyasalar cephesinde 'risk iştahını' artmıştı. 
  • Geçen hafta 1,1690 seviyesine kadar gerileyen EURUSD paritesi, artan risk iştahı ile dün 1,18 seviyesini test ederken, İngiltere'nin Brexit sürecine yönelik haber kirliliğinin iyimser tarafını görmek isteyen piyasalar, GBPUSD paritesi de 1,30 seviyesinin üzerine itti. Altının ons fiyatı 1,920 ; gümüşün ise 25 dolar seviyesine dayandı. 
  • Avrupa'da artan vaka sayılarına rağmen, temkinli tarafta kalan Avrupa borsalarını içeride, Türk mali piyasaları takip etti. BIST100 endeksi günü, Temmuz ayında yukarı yönde test ettiği ancak geçemediği 1,205 zirvesinde tamamladı. Dün, özellikle, bankacılık sektörüne yönelik alımlar (XBANK endeksi %4,4 değer kazandı) dikkatlerden kaçmadı. Kuvvetle muhtemel, TCMB'nin haftaya açıklayacağı Menkul Kıymet Raporunda, yabancı yatırımcıların takas oranının arttığını göreceğiz.  
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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